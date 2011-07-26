رفع نواقص کشتارگاه بافت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بهروز عصر سه شنبه در بازدید از کشتارگاه شهر بافت گفت: شهرستان بافت با توجه به تعداد بالای جمعیت دامی یکی از مهمترین مراکز پرورش دام در استان کرمان محسوب می شود.

وی با اشاره به وضعیت کشتارگاه بافت بر لزوم افزایش استانداردهای بهداشتی و زبح صنعتی دام در این مرکز تاکید کرد و تصریح کرد: باید با نظارت بیشتر در این کشتارگاه شاخصهای بهداشتی ارتقا یابد.

بهروز گفت: باید برنامه ریزی لازم برای رفع نواقص این کشتارگاه انجام شود زیرا کشتارگاه در واقع تامین کننده مواد غذایی جامعه است و بر روی سلامت افراد تاثیر گذار است.

فرماندار بافت در این بازدید که رئیس دامپزشکی، شهردار و شورای شهر بافت نیز حضور داشتند هدف از این بازدید رفع نواقص موجود در این کشتارگاه به منظور بالاتر بردن ضریب امنیت بهداشتی اعلام کرد.

در پایان این بازدید فرماندار بافت در جلسه ای که در فرمانداری بافت برگزار شد ضمن بررسی مشکلات و نواقص در کشتارگاه دام بر رفع نواقص موجود تاکید کرد

همچنین مقرر شد که شهرداری در خصوص رفع نواقص کشتارگاه دام و رفع مشکلات چند نقطه شهر اقدام کند.

