به گزارش خبرنگار مهر، فردین زمانی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از کشتارگاه دام سنندج که به منظور بررسی وضعیت بهداشتی و زیرساختی کشتارگاه صنعتی دام انجام شد، بر لزوم رعایت کامل استانداردهای بهداشتی در فرآیند کشتار دام تأکید کرد.

وی افزود: سلامت شهروندان برای ما از اولویت بالایی برخوردار است و نظارت دقیق و مستمر بر مراکز عرضه مواد پروتئینی، به ویژه کشتارگاه‌ها، یکی از اقدامات حیاتی در این راستا محسوب می‌شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری سنندج یادآور شد: فرمانداری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای وضعیت بهداشت در این مراکز نظارت خواهد داشت.

این بازدید شامل بررسی فرآیند جمع‌آوری و دفع ضایعات، وضعیت بهداشت محیط، تجهیزات سردخانه‌ای و نحوه انتقال دام به کشتارگاه‌ها بود.