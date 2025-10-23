  1. استانها
  2. کردستان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

زمانی: نظارت مستمر بر کشتارگاه‌های دام ضامن سلامت عمومی است

سنندج – معاون عمرانی فرماندار سنندج با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر مراکز عرضه مواد پروتئینی، گفت: نظارت مستمر بر کشتارگاه‌ها برای حفظ سلامت شهروندان وتضمین کیفیت فرآورده‌های دامی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین زمانی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از کشتارگاه دام سنندج که به منظور بررسی وضعیت بهداشتی و زیرساختی کشتارگاه صنعتی دام انجام شد، بر لزوم رعایت کامل استانداردهای بهداشتی در فرآیند کشتار دام تأکید کرد.

وی افزود: سلامت شهروندان برای ما از اولویت بالایی برخوردار است و نظارت دقیق و مستمر بر مراکز عرضه مواد پروتئینی، به ویژه کشتارگاه‌ها، یکی از اقدامات حیاتی در این راستا محسوب می‌شود.

معاون امور عمرانی فرمانداری سنندج یادآور شد: فرمانداری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای وضعیت بهداشت در این مراکز نظارت خواهد داشت.

این بازدید شامل بررسی فرآیند جمع‌آوری و دفع ضایعات، وضعیت بهداشت محیط، تجهیزات سردخانه‌ای و نحوه انتقال دام به کشتارگاه‌ها بود.

