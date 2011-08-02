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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

خداحافظی هاشمیان/

پناهیان مدیرعامل بورس کالا شد

پناهیان مدیرعامل بورس کالا شد

حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالا شد تا طی این انتخاب، علی اکبر هاشمیان از بورس کالا خداحافظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه هیئت مدیره بورس کالای ایران، مدیرعامل این شرکت انتخاب شد و براین اساس حسین پناهیان که پیش طی دو دوره قبل عضو هیئت مدیره بود، مدیرعامل بورس کالا شد.

براین اساس پناهیان دیگر عضو هیئت مدیره بورس کالا نخواهد بود و گروه بهمن نماینده دیگری را به بورس کالا برای عضویت در هیئت مدیره معرفی خواهد کرد.

در جلسه اواخر تیرماه هیئت مدیره بورس کالای ایران، سیدمحمدرضا پورابراهیمی نماینده سرمایه گذاری صبا تامین و حسین پناهیان نماینده گروه بهمن به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران انتخاب شدند.

دوره دو ساله مدیریت علی اکبر هاشمیان در بورس کالا به اتمام رسید اما وی برای دوره جدید کاندید نشد و از بورس کالا خداحافظی کرد.

کد مطلب 1373636

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