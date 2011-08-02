پناهیان مدیرعامل بورس کالا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه هیئت مدیره بورس کالای ایران، مدیرعامل این شرکت انتخاب شد و براین اساس حسین پناهیان که پیش طی دو دوره قبل عضو هیئت مدیره بود، مدیرعامل بورس کالا شد.

براین اساس پناهیان دیگر عضو هیئت مدیره بورس کالا نخواهد بود و گروه بهمن نماینده دیگری را به بورس کالا برای عضویت در هیئت مدیره معرفی خواهد کرد.

در جلسه اواخر تیرماه هیئت مدیره بورس کالای ایران، سیدمحمدرضا پورابراهیمی نماینده سرمایه گذاری صبا تامین و حسین پناهیان نماینده گروه بهمن به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران انتخاب شدند.

دوره دو ساله مدیریت علی اکبر هاشمیان در بورس کالا به اتمام رسید اما وی برای دوره جدید کاندید نشد و از بورس کالا خداحافظی کرد.