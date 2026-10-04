اختتامیه مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب یکشنبه در مراسمی با حضور جمعی از قاریان، حافظان، مسئولان استانی و فعالان و اعضای جامعه قرآنی استان یزد اختتامیه مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف در یزد برگزار شد.

در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج حسن دانش، نخبه قرآنی استان یزد و از شهدای فاجعه منا، از برگزیدگان مرحله استانی و شهرستانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در رشته‌های مختلف تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور اساتید برتر قرآنی استان برگزار شد، سیدمحمد حسینی‌پور قاری بین‌المللی کشور به تلاوت پرداخت و نام و یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب گرامی داشته شد.