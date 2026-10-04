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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۱۳

اختتامیه مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در یزد برگزار شد

اختتامیه مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در یزد برگزار شد

یزد- آیین اختتامیه مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف با گرامیداشت شهید منا، حاج حسن دانش، در آستان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد(ع) یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب یکشنبه در مراسمی با حضور جمعی از قاریان، حافظان، مسئولان استانی و فعالان و اعضای جامعه قرآنی استان یزد اختتامیه مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف در یزد برگزار شد.

در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج حسن دانش، نخبه قرآنی استان یزد و از شهدای فاجعه منا، از برگزیدگان مرحله استانی و شهرستانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در رشته‌های مختلف تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور اساتید برتر قرآنی استان برگزار شد، سیدمحمد حسینی‌پور قاری بین‌المللی کشور به تلاوت پرداخت و نام و یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب گرامی داشته شد.

کد مطلب 6968039

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    نظرات

    • حمیدرضا IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      ماشالله به همشون
    • محمد IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا عمر بلند بده بهشون
    • محمود IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      همیشه در پناه قرآن باشن

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