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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

نسیمی:

تکریم از خبرنگاران با الفاظ کارساز نیست

تکریم از خبرنگاران با الفاظ کارساز نیست

بندرگز - خبرگزاری مهر: قائم مقام دانشگاه آزاد واحد بندرگر گفت: تکریم و تجلیل خبرنگار با الفاظ و کلمات آن هم فقط در ایام روز خبرنگار کارساز نیست و باید همواره از آنان ستایش شود.

دکتر سورنا نسیمی با گرامیداشت روز خبرنگار افزود: کار خبرنگاری صرفا اطلاع رسانی نیست بلکه می تواند در عرصه های خطیر فرهنگ سازی نیز موثر و سودمند باشد.

وی خبرنگاران را صاحبان قلم، اندیشه و منادیان دانایی و آگاهی عنوان و اضافه کرد: خدمات ارزشمند و تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی خبرنگاران ماندگار و جاویدان است.

نسیمی، قش رسانه ها را در به ثمر رساندن انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن تاکنون ارزنده و ستودنی ارزیابی کرد و افزود: خبرنگاران می توانند با ارائه اطلاعات و اخبار درست و شفاف مسئولان را در برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها همراهی کرده و زمینه رشد کشور را فراهم کنند.

وی جایگاه و نقش خبرنگاران را در ارتقای آگاهی و دانایی مخاطبان ستود.

قائم مقام واحد دانشگاه آزاد بندرگز از خبرنگاران خواست تا با نگاه انتقادی و دلسوزانه در جهت حل معضلات و کاستی های جامعه گام بردارند.

کد مطلب 1378201

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