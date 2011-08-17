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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

حجت الاسلام موسوی نیا:

لیالی قدر فرصتی مناسب برای طلب مغفرت است

لیالی قدر فرصتی مناسب برای طلب مغفرت است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: ماه مبارک رمضان و لیالی قدر فرصت بسیار مناسبی برای طلب مغفرت و تقویت معنویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا عصر چهارشنبه در جلسه ستاد لیالی قدر استان بوشهر افزود: طبق مصوبه جلسه ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی، مراسم محوری لیالی قدر در مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به لیالی قدر و سالروز شهادت مولی الموحدین اظهارداشت: بنا به وظیفه دینی در بزرگداشت سالروز شهادت ائمه و تاکید مراجع عظام در برپایی باشکوه سالروز شهادت امام علی (ع) به صورت راه اندازی دسته جات عزاداری در خیابان ها از مسئولین هیئات می خواهیم با هماهنگی و برنامه ‌ریزی مناسب اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: شب های قدر دارای ارزش واهمیت والایی هستند که روزه داران سعی می کنند با حضور در مساجد از فیوضات این شب ها بهره کافی را ببرند و این یک فرصت استثنایی است که با بصیرت افزایی دینی و اعتقادی راه سره را از ناسره بشناسانیم.

حجت الاسلام موسوی نیا در ادامه به کم و کیف برنامه های در دست اقدام ستاد برگزاری لیالی قدر اشاره کرد و افزود: این برنامه ها زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و با هماهنگی ستاد لیالی قدر شامل؛ استانداری، اداره کل تبلیغات اسلامی و سپاه امام صادق (ع) بوشهر اجرا خواهد شد.

وی قرائت قرآن، مناجات خوانی و مداحی برنامه های مراسم محوری لیالی قدر در مصلای جمعه بوشهر در شب های 19 و 21 و 23 ماه مبارک رمضان ساعت 23 است و آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری و حجت الاسلام شیرازی سخنرانان این سه شب مراسم هستند.

کد مطلب 1386530

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