احمد قنبرهراتی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله کشوری جشنواره هنری هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور که در کرمان برگزار شد با درخشش دانش آموزان ناحیه سه کرج خاتمه یافت.

وی افزود: در این جشنواره خانم گلناز ثروتیان از هنرآموزان این ناحیه رتبه نخست این دوره جشنواره را بدست آورد.

وی ادامه داد: خانمها شیوا بشیری و و سحر حق گویی نیز به صورت مشترک رتبه دوم این جشنواره را کسب کردند.

قنبرهراتی، از این درخشش به عنوان برگ زرین دیگری بر افتخارات استان و ناحیه سه کرج یاد کرد.