اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: آنچه از نظر فوتبالی مبنای ارتباط باشگاه با یک بازیکن قرار می گیرد، قراردادی است که ثبت شده اما از نظر تعهدات متقابل اگر باشگاهی از یک بازیکن شکایت کند، قرارداد داخلی بین آنها معتبر است.

وی در ادامه افزود: این بدان معناست که یک بازیکن حق ندارد به بهانه اینکه قراردادش با باشگاهی ثبت نشده، برود با باشگاه‌های دیگر قرارداد امضا کند. با این شرایط اگر باشگاه پرسپولیس از وحید شمسایی شکایت کند، شکایت این باشگاه در کمیته انضباطی قابل رسیدگی است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: ما در بحث اجرای قوانین هیچ فرقی بین فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در بخش آقایان و بانوان قائل نیستیم و قوانین در همه رده‌ها قابل اجراست.

حسن‌زاده در خصوص دلایل احضار محمد مایلی کهن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل رعایت نکردن ماده 23 آیین نامه این کمیته گفت: ماده 23 آیین نامه انضباطی در خصوص تخلفاتی است که عوامل فوتبالی در رسانه‌ها انجام می دهند و با اظهارنظرهای خود نظم این رشته ورزشی را برهم می زنند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین خاطر نشان کرد: احضار آقای مایلی کهن به کمیته انضباطی، هم در خصوص شکایت باشگاه استقلال و هم در مورد اتفاقاتی است که در برنامه ورزش و مردم رخ داد.

وی در پاسخ به این پرسش که "در احضار مایلی کهن مصاحبه اخیر او با یکی از خبرگزاری ها نیز تاثیرگذار بوده است؟"، گفت: احضار اولیه آقای مایلی کهن در این خصوص نبوده است اما اگر از تاریخ احضار تا روزی که جلسه رسیدگی به پرونده آقای مایلی کهن برگزار می شود، تخلفاتی از ایشان سرزده باشد که جزو نقض مقررات باشد به آن رسیدگی می شود.

حسن‌زاده با اعلام اینکه سه روز پیش احضار مایلی کهن به کمیته انضباطی به وی ابلاغ شده است، در خصوص اینکه "اگر مایلی کهن در نشست کمیته انضباطی حضور پیدا نکند، چه رایی برای او صادر می شود؟"، گفت: نه در این مورد، بلکه در موارد مشابه اگر فردی در جلسه کمیته انضباطی شرکت نکند، قانون پیش بینی کرده که چطور برای او رای صادر شود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص حوادث و اتفاقات دیدار داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز گفت: ما منتظر گزارش آن بازی و مطالبی که از سازمان لیگ به ما گزارش می شود، هستیم و پس از آن اقدام به بررسی و صدور رای خواهیم کرد.