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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

نمایشگاه هوشمند سازی مدارس مهر ماه در مشهد دایر می شود

نمایشگاه هوشمند سازی مدارس مهر ماه در مشهد دایر می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: نمایشگاه هوشمندسازی مدارس استان مهر ماه سال جاری آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیش نماز اظهار کرد: البته بخش خصوصی نیز می تواند در این نمایشگاه، توانمندی های فن آوری خود را در خصوص هوشمند سازی مدارس به نمایش گذارد.

وی اظهار داشت: سیاست وزارت آموزش و پرورش در رابطه با هوشمند سازی مدارس با این اولویت که در ظرف مدت سه سال همه مدارس کشور به سمت هوشمند سازی حرکت کند ، تعریف شده است.

وی بیان کرد: هوشمند سازی مدارس دارای مراتب و درجاتی است و از اتصال مدارس به شبکه اینترانت شروع و تا سطح مدارس تخصصی هوشمند درجه 1 و 2 پیش خواهد رفت.

شایان ذکر است، که ضوابط هوشمند سازی مدارس از طریق مرکز آمار، فناوری و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است.

کد مطلب 1391180

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