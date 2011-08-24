نمایشگاه هوشمند سازی مدارس مهر ماه در مشهد دایر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیش نماز اظهار کرد: البته بخش خصوصی نیز می تواند در این نمایشگاه، توانمندی های فن آوری خود را در خصوص هوشمند سازی مدارس به نمایش گذارد.

وی اظهار داشت: سیاست وزارت آموزش و پرورش در رابطه با هوشمند سازی مدارس با این اولویت که در ظرف مدت سه سال همه مدارس کشور به سمت هوشمند سازی حرکت کند ، تعریف شده است.

وی بیان کرد: هوشمند سازی مدارس دارای مراتب و درجاتی است و از اتصال مدارس به شبکه اینترانت شروع و تا سطح مدارس تخصصی هوشمند درجه 1 و 2 پیش خواهد رفت.

شایان ذکر است، که ضوابط هوشمند سازی مدارس از طریق مرکز آمار، فناوری و اطلاعات وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است.