۶۰۰ نفر در زنجان زکات فطره را جمع آوری می کنند

وی با بیان اینکه رابطان متصدی جمعآوری زکات فطره کارت مخصوص از طرف اداره کل بهزیستی استان زنجان صادر شده است، ادامه داد: حتی برای افرادی که از سالهای گذشته کارت مربوط به بهزیستی داشتند، نیز کارتهای جدیدی به منظور یکسانسازی و تشخیص راحت کارتها صادر شده است.
حسینی با اشاره به اینکه برخی از افراد سودجو با سو استفاده از احساسات مردمی اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی بدون مجوز میکنند، افزود: مردم استان زنجان باید دقت لازم را در این موضوع داشته باشند زیرا رابطان بهزیستی استان شناخته شده بوده و با کارتهای ویژه بهزیستی اقدام به جمعآوری زکات فطره مردم روزهدار استان در همه شهرستانهای استان میکنند.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته نیز بهزیستی استان زنجان همزمان با سراسر کشور اقدام به جمعآوری زکات فطره کرده است، ادامه داد: در سالهای گذشته نیز این اقدام بهزیستی با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده است.
حسینی با بیان اینکه برای همه رابطان جمعآوری زکات فطره در استان کارت مخصوص صادر شده است : پایگاههای بهزیستی استان زنجان در روز عید سعید فطر اقدام به جمعآوری زکات فطره روزهداران در محلهای برگزاری نماز عید فطر میکنند.
وی با اشاره به روایات و احادیث نقل شده در خصوص لزوم پرداخت زکات فطره توسط روزهداران ادامه داد: افراد روزه دار می توانند فطریه خود را به یکی از ۵۶۰ صندوق بهزیستی در سطح استان تحویل دهند..
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان زنجان یادآور شد: سرانه پرداخت زکات فطره به افراد موظف به پرداخت زکات فطره سه کیلوگرم به ازای قوت غالب خانواده است.
حسینی از توزیع بیش از ۱۰ هزار پاکت جمع آوری فطریه در نمازجمعه و سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: خیرین می توانند فطریه خود را از طریق پاکتهای بهزیستی ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه با فتوای مراجع عظام زکات فطره را میتوان به سازمان بهزیستی داد، اضافه کرد: مردم استان میتوانند زکات فطرههای خود را به رابطان این اداره کل در محلهای برگزاری نماز عید فطر وسایر پایگاههای مستقر در سطح شهر تحویل دهند.
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