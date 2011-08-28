۶۰۰ نفر در زنجان زکات فطره را جمع آوری می کنند

سلمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم استان زنجان در صورتی که هدایای غیرنقدی برای مددجویان بهزیستی در نظر گرفته باشند، می‌توانند هدایای خود را در روز عید فطر به رابطان بهزیستی استان تحویل دهند.



وی با بیان اینکه رابطان متصدی جمع‌آوری زکات فطره کارت مخصوص از طرف اداره کل بهزیستی استان زنجان صادر شده است، ادامه داد: حتی برای افرادی که از سال‌های گذشته کارت مربوط به بهزیستی داشتند، نیز کارت‌های جدیدی به منظور یکسان‌سازی و تشخیص راحت کارت‌ها صادر شده است.



حسینی با اشاره به اینکه برخی از افراد سودجو با سو استفاده از احساسات مردمی اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون مجوز می‌کنند، افزود: مردم استان زنجان باید دقت لازم را در این موضوع داشته باشند زیرا رابطان بهزیستی استان شناخته شده بوده و با کارت‌های ویژه بهزیستی اقدام به جمع‌آوری زکات فطره مردم روزه‌دار استان در همه شهرستان‌های استان می‌کنند.



وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز بهزیستی استان زنجان همزمان با سراسر کشور اقدام به جمع‌آوری زکات فطره کرده است، ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز این اقدام بهزیستی با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی استان زنجان با اشاره به شماره حساب این اداره کل در نزد بانک ملت یادآور شد: کمک‌های مردمی استان زنجان برای مددجویان بهزیستی محدود به روز عید فطر نبوده و مردم استان در تمام فصول سال می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۲۳۴۵۲۴۰۵۵۰ در تمام شعب بانک ملت در زنجان و شهرستان‌ها واریز کنند