115 پروژه عمرانی در شهرستان ملایر بهره برداری شد

حسن خیریانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه‌ها با اعتباری افزون بر 37 میلیارد و 742 میلیون و 500 هزار تومان به بهره‌برداری رسید.

خیریانپور از کلنگ‌زنی هشت طرح با اعتبار سه میلیارد و 636 میلیون تومان در هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: شش کمیته شامل کمیته‌های اطلاع‌رسانی، یادواره شهدای دولت، کمیته اصناف، بانوان، افتتاح پروژه‌ها و ارزیابی برای هماهنگی برنامه‌های هفته دولت تشکیل شد.

340 هکتار از اراضی ملایر زیر پوشش آبیاری بارانی قرار گرفت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملایر گفت: در حال حاضر، 340 هکتار از اراضی این شهرستان زیر پوشش آبیاری بارانی قرار گرفته است.

نبی الله احمدی در آیین بهره برداری از طرح آبیاری بارانی در روستای حاجی آباد ملایر افزود: امسال سهمیه این شهرستان در اجرای آبیاری بارانی، 630 هکتار است که تاکنون، 340 هکتار اجرایی شده و پیش بینی می شود تا پایان سال این میزان به پایان برسد.

وی اظهار داشت: ملایر در سال جاری ظرفیت و توانایی اجرای طرح آبیاری بارانی را در یک هزار هکتار از اراضی شهرستان دارد.

احمدی در خصوص طرح آبیاری بارانی روستای حاجی آباد گفت: این طرح با اعتباری افزون بر 680 میلیون ریال اجرا شده و محل تامین آب این طرح از طریق چاه عمیق است.

294 واحد مسکن مهر در ملایر به بهره برداری رسید

رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان ملایر گفت: همزمان با هفته دولت، 294 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر خودمالکین و بافت فرسوده به طور همزمان در شهر ملایر به بهره برداری رسید.

محمد حسین مرادی در آیین بهره برداری از واحدهای مسکن مهر ملایر گفت: از این تعداد، 160 واحد در قالب مسکن مهر بافت فرسوده ملایر با اعتباری بیش از 49 میلیارد و 600 میلیون ریال احداث وبهره برداری شد.

مرادی اظهار داشت: 134 واحد نیز مربوط به مسکن خودمالکین شهر ملایر بود که با اعتبار 42 میلیارد ریال نیز به طور همزمان بهره برداری و به متقاضیان واگذار شد.

وی اظهار داشت: در مجموع 294 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر بافت فرسوده و خودمالکین با اعتباری بیش از 91 میلیارد و 600 میلیون ریال در در شهر ملایر مورد بهره برداری قرار گرفت.

مرادی ادامه داد: سهمیه شهرستان ملایر امسال چهار هزار و 450 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر، مسکن روستایی، مسکن مهر شهر ملایر، بافت فرسوده و خودمالکین است که باید تا پایان سال احداث و به متقاضیان واگذار شود.

وی اظهار داشت: تاکنون 800 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر در این شهرستان پرداخت شده و برای واحدهای دارای فناوری نوین، 250 میلیون ریال، برای واحدهای معمولی 200 میلیون ریال و برای مسکن روستایی 100 میلیون ریال تسهیلات اعطا شده است.

مرادی افزود: در حال حاضر یک هزار و 970 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر، بافت فرسوده، مسکن روستایی، مسکن مهر شهر ملایر و خود مالکین آماده واگذاری است.

20 طرح عمرانی در بخش سامن ملایر بهره برداری و کلنگ زنی شد

20 طرح عمرانی با اعتباری بیش از 25 میلیارد ریال در بخش سامن شهرستان ملایر افتتاح و همچنین عملیات اجرایی برخی از طرح ها آغاز شد.

این طرح ها شامل آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به هشت روستای بخش سامن با اعتبار 13 میلیارد و 676 میلیون ریال و بهره برداری از فاز دوم طرح هادی روستای حسین آباد ناظم با اعتبار دو میلیارد و 670 میلیون ریال است.

همچنین چهار طرح عمرانی جهاد کشاورزی نیز در مجموع با اعتباری بیش از پنج میلیارد و 969 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل بهره برداری از ساختمان اداری و انبار تعاونی تولید روستای آورزمان با اعتبار یک میلیارد و 960 میلیون ریال و زیربنای 546 متر مربع، ساختمان اداری و انبار تعاونی تولید روستای حسین آباد ناظم با اعتبار یک میلیارد و 970 میلیون ریال و زیربنای 546 متر مربع، انتقال آب کشاورزی روستای آورزمان با اعتبار یک میلیارد و 770 میلیون ریال و اجرای آبیاری قطره ای روستای گلدره در چهار هکتار است.

علاوه براین، برق رسانی به طرح های گاوداری سید محمد کریمان، شهر زیرزمینی سامن، آسایشگاه سالمندان، پرورش شترمرغ هادی قیاسوند، ایرانسل روستای واشان و گاوداری غلامرضا لطفی با اعتباری بیش از 251 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

همچنین شرکت تعاونی حلوا شکری امید ملایر در زمینی به مساحت یک هزارو 314 متر مربع با اعتبار سه میلیارد و 300 میلیون ریال و اشتغالزایی هشت نفر با ظرفیت اسمی تولید 600 کیلو در روز مورد بهره برداری قرار گرفت.