به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضایی در بازدید از پروژه ۵۰۲ واحدی نهضت ملی مسکن ملایر گفت: عملیات سفت‌کاری این طرح به پایان رسیده و هم‌اکنون نازک‌کاری و اجرای نمای بلوک‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی پروژه افزود: در صورت واریز به‌موقع سهم آورده متقاضیان، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری پیشرفت فیزیکی به بیش از ۸۰ درصد برسد و وارد مرحله انتخاب واحد شویم.

به گفته رضایی، اولویت انتخاب واحد با متقاضیانی است که وجوه خود را در موعد مقرر پرداخت کرده باشند.

ضرب الاجل ۴۰ روزه برای آغاز عملیات پروژه ۵۱۵ هکتاری

سید رسول حسینی فرماندار شهرستان ویژه ملایر نیز در این بازدید گفت: پس از پایان نازک‌کاری، عملیات اجرای زیرساخت‌های برق، آب و گاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و از متقاضیان خواست با واریز به‌موقع سهم خود در تسریع تحویل واحدها مشارکت کنند.

فرماندار ملایر همچنین از ضرب‌الاجل ۴۰ روزه برای آغاز عملیات آماده‌سازی پروژه ۵۱۵ هکتاری گلدره و گلپرآباد خبر داد.

پروژه ۵۱۵ هکتاری فرصت خانه دار شدن ۵۰۲ خانواده را فراهم می‌کند

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس، پیشرفت پروژه ۵۰۲ واحدی را قابل دفاع دانست و گفت: این طرح، فرصت خانه‌دار شدن برای ۵۰۲ خانواده را فراهم کرده است.

وی با انتقاد از کلنگ‌زنی زودهنگام پروژه ۵۱۵ هکتاری افزود: اکنون با رفع مشکلات حقوقی و مصوبه شورای عالی شهرسازی، این منطقه به عنوان شهرک جدید ملایر آماده ورود پیمانکار است.

روح‌الله بهرامی مدیر بنیاد مسکن ملایر نیز گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع شامل ۱۳ بلوک ۷ طبقه اجرا شده و دو طبقه هر بلوک به پارکینگ و پنج طبقه به واحدهای مسکونی اختصاص دارد. زیربنای کل طرح ۶۸ هزار و ۴۰۰ متر مربع و زیربنای مفید آن ۴۵ هزار متر مربع است.