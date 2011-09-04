استخر ذخیره آب کشاورزی در تایباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جهاد کشاورزی تایباد ظهرشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح که با حضور معاون فرماندار و جمعی از مردم و مسئولان و کشاورزان برگزار شد، اظهار داشت: این طرح با هدف ذخیره سازی آب کشاورزی و افزایش بهره وری آب، با اعتباری بالغ بر 260 ریال از محل اعتبارات دولتی و خودیاری مردم و مالکین این استخر به بهره برداری رسیده است.

رضا زارع گفت: این استخر از نوع پلی تن ورق های پلیمری انعطاف پذیر غیرقابل نفوذ و با حجمی حدود دو هزار و400متر مکعب و برای بهره برداری 200 خانوار در این روستا احداث شده است.

زارع افزود: استخر موردنظر اولین استخر احداثی از جنس پلی تن درسطح شهرستان مرزی تایباد است.