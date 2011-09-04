300 دانشجوی دختر در خوابگاههای دانشگاه لرستان اسکان داده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قنبر دزفول در این رابطه اظهار داشت: اسکان دانشجویان روزانه ورودی جدید در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه مهرماه سال جاری صورت می گیرد و حدود 300 دانشجوی دختر از مهرماه سال جاری می توانند در خوابگاهها اسکان یابند.
وی تصریح کرد: همچنین بنابر اعلام قبلی در دفترچه کنکور، تعهدی برای اسکان دانشجویان پسر وجود ندارد ولی با این حال حدود 140دانشجویی پسر ورودی جدید را براساس اولویت غیربومی بودن و بعد مسافت می توانیم جایگزین دانشجویان فارغ التحصیل کنیم.
رئیس اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه لرستان افزود: چهار بلوک از خوابگاههای دخترانه با ظرفیت حدود یک هزار و 700 دانشجو و سه بلوک از خوابگاههای پسرانه با ظرفیت 800 دانشجو با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان در دست تعمیر و تجهیز است.
قنبر دزفول بیان داشت: حدود 15 سال است که خوابگاهی مختص دانشجویان پسر در دانشگاه لرستان احداث نشده و از این حیث با کمبود مواجه هستیم.
رئیس اداره خوابگاههای دانشگاه لرستان در خصوص برون سپاری خوابگاههای این دانشگاه نیز یادآور شد: برون سپاری نیازمند فراهم شدن مقدمات است و احتمالاً این مسئله در مهرماه سال آینده محقق می شود.
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