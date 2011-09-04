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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

همزمان با آغاز سال تحصیلی/

300 دانشجوی دختر در خوابگاههای دانشگاه لرستان اسکان داده می شوند

300 دانشجوی دختر در خوابگاههای دانشگاه لرستان اسکان داده می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه لرستان از اسکان 300 دانشجوی دختر ورودی جدید دانشگاه از ابتدای مهرماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قنبر دزفول در این رابطه اظهار داشت: اسکان دانشجویان روزانه ورودی جدید در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه مهرماه سال جاری صورت می گیرد و حدود 300 دانشجوی دختر از مهرماه سال جاری می توانند در خوابگاه‌ها اسکان یابند.

وی تصریح کرد: همچنین بنابر اعلام قبلی در دفترچه کنکور، تعهدی برای اسکان دانشجویان پسر وجود ندارد ولی با این حال حدود 140دانشجویی پسر ورودی جدید را براساس اولویت غیربومی بودن و بعد مسافت می توانیم جایگزین دانشجویان فارغ التحصیل کنیم.

رئیس اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه لرستان افزود: چهار بلوک از خوابگاههای دخترانه با ظرفیت حدود یک هزار و 700 دانشجو و سه بلوک از خوابگاه‌های پسرانه با ظرفیت 800 دانشجو با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان در دست تعمیر و تجهیز است.

قنبر دزفول بیان داشت: حدود 15 سال است که خوابگاهی مختص دانشجویان پسر در دانشگاه لرستان احداث نشده و از این حیث با کمبود مواجه هستیم.

رئیس اداره خوابگاههای دانشگاه لرستان در خصوص برون سپاری خوابگاه‌های این دانشگاه نیز یادآور شد: برون سپاری نیازمند فراهم شدن مقدمات است و احتمالاً این مسئله در مهرماه سال آینده محقق می شود.

کد مطلب 1399140

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