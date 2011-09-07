110 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان قزوین وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر سید مجتبی تقوی چهارشنبه شب در بیست و هشتمین همایش سالانه انجمن های اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد اظهار داشت: دستگاه مالیاتی استان خوشبختانه با تعامل منطقی با رسانه ها توانسته درزمینه فرهنگ سازی موفق عمل کند و میزان جلب مشارکت مردمی را تا حد قابل توجهی ارتقاء دهد.

رشد 30 درصدی درآمد مالیاتی

وی افزود: با آموزش همگانی، چاپ مقالات علمی در مطبوعات و برگزاری کارگاههای آموزشی توانستیم با اطلاع رسانی مناسب در اجرای قانون مالیات ارزش افزوده با گذشت سه سال از اجرا مقام برتر کشور را کسب کنیم.

تقوی تصریح کرد: با 110 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پنج ماهه امسال شاهد رشد 30 درصدی این درآمدها هستیم که با 22 میلیارد تومان درآمد مازاد هم امیدواریم بتوانیم از این مبلغ در آبادانی و عمران استان بهره مند شویم.

دریافت 99 هزار فقره اظهارنامه الکترونیک مالیاتی در استان

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآورشد: امسال 99 هزار فقره اظهارنامه الکترونیک در استان دریافت شد که موفقیت بزرگی در سطح کشور محسوب می شود.

وی بیان کرد: میانگین رشد اظهارنامه های مالیاتی در کشور 10 درصد و استان قزوین 20 درصد است و امسال توانستیم در یک رقابت فشرده رتبه برتر کشور را کسب کنیم.

تقوی بیان کرد: استان قزوین با داشتن 11 شهرک و دو ناحیه صنعتی و 18 شهرک در حال احداث و در دست تملک و نیز قابلیت کشاورزی و تولیدات شاخص جایگاه مناسبی دارد لذا ایجاد معاونت مودیان بزرگ مالیات در این استان از درخواست هایی است که انتظار داریم رئیس سازمان با آن موافقت کند.

وی گفت: راه اندازی سیستم LTU می تواند ضمن افزایش ضریب دقت در فعالیت های مالیاتی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی استان و توسعه این منطقه شود.

تقوی همچنین خواستار ابلاغ اعتبار مصوب در سفر رئیس جمهور برای خرید و احداث ساختمان جدید امور مالیاتی استان قزوین شد.