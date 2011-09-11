عرضه مرغ تازه بسته بندی شده ارزان در میادین میوه وتره بار پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با اشاره به این که سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران عهده دار تامین مایحتاج روزانه بیش از 500 هزار نفر از شهروندان است، گفت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری همواره بر ارتقا بهداشت، کیفیت و سلامت مرغ عرضه شده در بازارهای میوه وتره بار تمرکز ویژه مبذول داشته ودر این راستا از تیرماه سال جاری اقدام به عرضه مرغ تازه بسته بندی شده در میادین میوه وتره بار کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : از هشت سال گدشته ضابطه قانونی و الزام از سوی سازمان دامپزشکی کشور پیش بینی شده که بر اساس آن تمامی مرغ های عرضه شده باید به صورت بسته بندی باشند، که این الزام در تمام کشور منهای تهران به اجرا در آمده و تهران تنها شهری است که در آن هنوز به این ضابطه پایبند نبوده و مرغ به صورت غیر بسته بندی و عمدتا فله ای عرضه می شود.

مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران با بیان اینکه در حدود 3 هزار فروشگاه در سطح شهر وجود دارد که در تمامی این فروشگاه ها مرغ به صورت فله ای عرضه می شود، اظهار کرد: به طور کل در سطح استان تهران روزانه به طور متوسط 750 تن مرغ مصرف می شود که 20 درصد کل مرغ تولیدی کشور است و عمدتا نیز این مرغها بدون شناسنامه هستند.

صفایی تصریح کرد: سازمان میادین در راستای اهداف خود مبنی بر ارتقا سطح کیفی و بهداشتی محصولات عرضه شده و سلامت شهروندان با همکاری اداره کل دامپزشکی استان تهران و صنوف کشتارگاهای صنعتی مرغ ، از 11 تیر ماه سال جاری اقدام به عرضه گوشت مرغ تازه به صورت بسته بندی و بدون افزایش قیمت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مرغ بسته بندی شده خالص تر از مرغ فله عرضه می شود و درصد حذف ضایعات در آن نیز بیشتر بوده و علاوه بر آن نسبت به قیمت مرغ فله ای مقرون به صرفه تر است.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران دیگر مزایای عرضه مرغ بسته بندی شده را، افزایش ماندگاری نسبت به مرغ فله، درج تاریخ تولید و انقضا آن، درج مشخصات تولید کننده برای امکان ردیابی محصولات آلوده و عدم امکان آلودگی ثانویه در طی مراحل حمل ونقل و عرضه مرغ تازه بسته بندی شده عنوان کرد.

صفایی افزود: با توجه به اصلاح الگوی مصرف شهروندان و استقبال از این طرح ، به زودی عرضه مرغ تازه بسته بندی شده توسط سازمان دامپزشکی کشور در سایر فروشگاههای سطح شهر نیز تسری خواهد یافت.



