ایجاد تفرجگاه گردشگری و دهکده سلامت در سد امند آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی با مسئولان شرکت بخش خصوصی در رابطه با وضعیت پایاب سد امند گفت: رونق گردشگری در کنار توسعه بخش کشاورزی می‌تواند در مدت زمان اندک چهره اجتماعی و اقتصادی منطقه امند را به صورت مطلوب تغییر داده و بخش خصوصی، با تزریق سرمایه در این امر می‌تواند با همکاری بخش دولتی، ایجاد این تغییرات مطلوب در کوتاه مدت را عملی سازد و این مسئله با تعریف وظایف محوله می‌تواند روند سریع‌تری را به خود گیرد.

محمدیان با اشاره به اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در اراضی بالا دست و پایین دست این سد اظهار کرد: با اجرای این طرح در پایاب سد امند، برای 250 نفر اشتغال دائم به طور مستقیم ایجاد شده و بخش خصوصی نیز فرصت ایجاد اشتغال برای تعداد قابل توجهی افراد جویای کار را فراهم می کند.

وی با اشاره به توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی بالا دست و پایین دست این سد گفت: عملیات مطالعاتی آن به اتمام رسیده و 150 هکتار از اراضی پایین دست، به صورت آبیاری قطره‌ای و 100 هکتار از اراضی بالا دست نیز به سیستم‌های آبیاری تحت فشار مجهز می شود.

همچنین مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که توسط کارشناسان این مدیریت مورد بررسی و تائید قرار خواهد گرفت، گفت: در صورت تایید ایجاد تفرجگاه در اطراف سد امند، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های لازم، علاوه بر لایروبی و حفظ نگهداری کانال‌های آب‌آور سد، در امر ایجاد تفرجگاه و ایجاد دهکده سلامت نقش اساسی را ایفا می کند.

سید خلیل هاشمی یادآور شد: از محل اجرای آبیاری تحت فشار، میزان قابل توجهی آب، صرفه‌جویی می‌شود که برای استفاده در ورزش‌های آبی توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد.

هاشمی ظرفیت حجم مخزن این سد را 2.5 میلیون متر مکعب ذکر کرد و گفت: در صورت لایروبی مخزن و افزایش حجم آن توسط بخش خصوصی، آب ذخیره شده در ورزش‌های آبی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

طرح دهکده سلامت و تفرجگاه گردشگری منطقه سد امند در زمینی به وسعت 36 هکتار با نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان و با همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضمن اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان تربیت‌بدنی اجرا خواهد شد.