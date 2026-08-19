به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آکسیوس گزارش داد که انتقال ناو یو اس اس جورج واشنگتن از ژاپن به خاورمیانه برای جایگزین شدن با ناو فرسوده شده لینکلن باعث می شود آمریکا همزمان با نمایش قدرت رقبای خود، دیگر هیچ ناوی در غرب اقیانوس آرام نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، خلأهای موجود در خصوص استقرار ناوهای هواپیمابر نشان می دهد تحولات خاورمیانه تا چه حد بر سیاست های نظامی آمریکا تأثیر می گذارد و سؤالات زیادی را در خصوص میزان قدرت واشنگتن برای محافظت از حضور نظامی همزمان خود در ۲ منطقه مطرح می کند.

آکسیوس اضافه کرد که نبود ناوهواپیمابر در منطقه مذکور و کاهش رزمایش های مشترک با کره جنوبی می تواند اظهار نظر چین را در خصوص این که نمی توان به تضمین های امنیتی آمریکا دل خوش کرد تقویت کند.

مارک کانسیان نظامی بازنشسته ارتش آمریکا و مشاور مرکز پژوهش های راهبردی تاکید کرد که چین از این خلأها برای تحرکات دریایی خود در مناطق نزدیک به همپیمانان آمریکا مانند ژاپن و تایوان استفاده می کند. تداوم این وضع تردیدهایی در میان کشورهای منطقه در خصوص میزان حمایت های آمریکا ایجاد می کند.