مطالبات آزادگان با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه سهشنبه در مراسم بزرگداشت آزادگان در میاندورود اظهار کرد: آزادگان با تحمل سالها رنج و سختی در دوران اسارت، از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند و امروز شایسته بهترین حمایتها و خدمات هستند.
وی افزود: آزادگان سرمایههای ارزشمند کشور محسوب میشوند و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان باید در اولویت قرار گیرد؛ از این رو مطالبات این عزیزان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و پیگیری است.
ضرورت ثبت روایتهای آزادگان
معاون استاندار مازندران نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت صیانت از خاطرات و روایتهای آزادگان، گفت: تجربههای دوران اسارت باید بهصورت مستند ثبت و در قالب کتاب و دیگر آثار فرهنگی به نسلهای آینده منتقل شود.
عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: خاطرات آزادگان بخش ارزشمندی از تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس است و باید زمینهای فراهم شود تا این عزیزان تجربهها و روایتهای خود از دوران اسارت را بازگو کنند و این خاطرات به شکلی دقیق و مستند ماندگار شود.
وی با اشاره به اهمیت تولید آثار فرهنگی از خاطرات آزادگان افزود: تبدیل این روایتها به کتاب و سایر محصولات فرهنگی میتواند نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و پایداری به نسل جوان داشته باشد.
آزادگان نماد صبر و مقاومت ملت ایران
فرماندار میاندورود نیز آزادگان را قهرمانانی دانست که سالهای دشوار اسارت را با ایمان، صبر، مقاومت و عزت پشت سر گذاشتند.
مرتضی بابایی لولتی اظهار کرد: آزادگان در دوران اسارت با ایستادگی در برابر دشمن به جهانیان نشان دادند که ملت ایران حتی در سختترین شرایط، عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد.
وی با اشاره به بازگشت آزادگان به میهن در سال ۱۳۶۹، این رویداد را یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم ایران پس از سالها چشمانتظاری، فرزندان مقاوم خود را در آغوش گرفتند و این بازگشت تنها بازگشت چند هزار آزاده به وطن نبود، بلکه بازگشت نمادهای صبر، ایمان و مقاومت به آغوش ملت بود.
فرماندار میاندورود ادامه داد: امروز وظیفه داریم فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسلهای آینده منتقل کنیم و اجازه ندهیم حماسههای دوران دفاع مقدس و رنجها و فداکاریهای آزادگان به فراموشی سپرده شود.
بابایی خاطرنشان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به روحیه امید، خودباوری، وحدت و ایستادگی نیاز دارد و آزادگان این مؤلفهها را در سختترین روزهای زندگی خود به نمایش گذاشتند.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت و تجربه آزادگان و ایثارگران در مسیر توسعه شهرستان تأکید کرد و افزود: سینه بسیاری از این عزیزان سرشار از ناگفتههای دوران جنگ و اسارت است که میتواند به تاریخ شفاهی و مکتوب تبدیل شود.
فرماندار میاندورود تصریح کرد: از دل این خاطرات میتوان آثار مختلفی در قالب فیلم، سریال، کتاب و دیگر محصولات فرهنگی تولید کرد تا روایت رشادتها و فداکاریهای آزادگان به نسل امروز منتقل شود.
گفتنی است شهرستان میاندورود ۳۱ آزاده دارد و در این مراسم از این یادگاران دوران دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شد.
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