آغاز سونامی دیپلماتیک علیه اسرائیل/ موج گسترده حقارت بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تایم آمریکا در تحلیلی نوشت: پس از تحولات اخیر که طی آن سفیر اسرائیل از ترکیه اخراج شد و حمله به سفارت اسرائیل در قاهره که منجر به ترک مصر از سوی سفیر و کارکنان این سفارتخانه شد، تل آویو در معرض یک سونامی دیپلماتیک خطرناک قرار دارد که روابطش با بسیاری از کشورها را تهدید می کند.

در ادامه این تحلیل که شب گذشته در پایگاه الکترونیکی این مجله آمریکاییی آمده، نوشته شده است: پس از حمله به سفارت اسرائیل در مصر، تل آویو چاره ای نداشت جز اینکه به تنها حامی مصالح خود یعنی آمریکا روی آورد.

این مجله آمریکایی تاکید کرد: روی آوردن اسرائیل به آمریکا با حمایتش از موج حقارت بین المللی روشی معمول بوده که طی سالهای اخیر ادامه داشته است. نتایج این مسئله هم در تماس "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا با مقامات مصری و رایزنی با آنان در قبال امنیت سفارت و مقامات اسرائیلی در قاهره دیده شد.

تایم در ادامه تحرک اخیر ترکیه در زمینه اراج سفیر اسرائیل را در راستای تلاش آنکارا در راستای ایجاد یک جبهه بین المللی برای به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل طی ماه جاری میلادی ارزیابی کرد و نوشت: البته "ایهود باراک" نیز پیش از این درباره وقوع یک سونامی دیپلماتیک علیه اسرائیل هشدار داده بود.

در ادامه این نوشتار تایم به ناکامی واشنگتن در تنش زدایی میان آنکارا و تل آویو اشاره می کند و می نویسد: کاری که آمریکا می تواند در روابط اسرائیل با مصر انجام دهد، کاستن از شدت آسیبهایی است که اسرائیل می تواند متحمل شود.

این مجله آمریکایی در خاتمه به شکست دیگر کاخ سفید در ماههای اخیر اشاره کرده و می نویسد: ناکامی آمریکا در جلوگیری از طرح مسئله شناسایی کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل به معنای بی اعتمادی بین المللی به طرح صلحی است که از سوی آمریکا در خاورمیانه دنبال می شود.