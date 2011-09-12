نبود مراکز تست دوام خودرو یک نقص بزرگ است

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه تست فنی اولیه خودرو قبل از شماره گذاری در کشور به دلیل نبود مرکزی مجاز و استاندارد انجام نمی شود. سازمان استاندارد نیز براساس قانون مسئول تائید استاندارد خودروها است اما در حال حاضر تست های دوام خودروها در خارج از کشور انجام می شود.



وی نداشتن مرکز تست دوام خودرو را یک نقص بزرگ دانست و افزود: سالانه چندین میلیون خودرو در کشور تولید می شوند که نداشتن مرکزی برای تست آنها یک نقص بزرگ است.

رئیس پلیس راهور کشور خواستار راه اندازی این مرکز در کشور شد و گفت: دستگاههای مسئول باید به ایمنی خودرو و جان مردم اهمیت داده و نسبت به راه اندازی این مرکز اهتمام ویژه داشته باشند.

