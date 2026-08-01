بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی صدرا در اولویت تکمیل قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی‌کوچی عصر شنبه در پنجمین جلسه شورای فنی استان فارس از بررسی و پیگیری روند اجرای چند پروژه مهم زیرساختی استان خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی با عزم جدی به دنبال رفع موانع و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، درمانی و خدماتی هستند.

وی ادامه داد: شورای فنی استان به‌عنوان بازوی تخصصی و نظارتی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با دقت بررسی می‌کند تا ضمن رفع چالش‌های موجود، کیفیت و سرعت اجرای طرح‌ها به استانداردهای مطلوب نزدیک شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های حوزه سلامت، افزود پروژه بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی صدرا یکی از طرح‌های مهم درمانی استان است که گزارش‌های کارگروه‌های نظارتی درباره روند اجرا، موانع موجود و راهکارهای تسریع در عملیات آن بررسی شد.

رضایی‌کوچی گفت: با همکاری دستگاه‌های متولی و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای رفع مشکلات پیش‌رو و شتاب گرفتن روند اجرای این مرکز درمانی انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب غرب صدرا، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوعات زیست‌محیطی، بهداشتی و توسعه شهری، وضعیت این پروژه نیز در شورای فنی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، توسعه زیرساخت‌های متناسب با رشد جمعیتی و نیازهای آینده منطقه است و تلاش می‌شود با استفاده از راهکارهای کارشناسی، این پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری کامل برسد.