عدالت در توزیع اعتبارات‌ محور عملکرد فرمانداران مازندران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی عصر شنبه در نشست فرمانداران استان مازندران با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان، اظهار کرد: سیاست‌های استاندار مازندران بر پایه عدالت، قانون‌مداری و توزیع متوازن امکانات، اعتبارات و فرصت‌های توسعه‌ای استوار است و انتظار می‌رود این رویکرد در تمامی سطوح مدیریتی شهرستان‌ها اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس شاخص‌های کارشناسی، نیازهای واقعی و ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود، افزود: هیچ شهرستانی نباید به دلیل ملاحظات غیرتخصصی از حقوق قانونی خود در بهره‌مندی از منابع و خدمات محروم بماند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران عدالت در توزیع اعتبارات را یکی از ارکان توسعه متوازن استان دانست و تصریح کرد: فرمانداران موظف‌اند در تخصیص منابع، اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و رسیدگی به مطالبات مردم، از هرگونه نگاه سلیقه‌ای پرهیز کرده و اصول شفافیت و انصاف را رعایت کنند.

سوادکوهی خاطرنشان کرد: اجرای عادلانه برنامه‌های توسعه‌ای علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، زمینه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تحقق توسعه پایدار را فراهم می‌کند و از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت ارشد استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش فرمانداران در اجرای سیاست‌های دولت، اظهار داشت: ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس میزان رضایتمندی مردم و تحقق سیاست‌های ابلاغی استاندار صورت گیرد و تمامی اقدامات اجرایی در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران همچنین با اشاره به پیگیری مستمر مسائل استان از سوی استاندار مازندران، گفت: انتظار می‌رود مدیران و فرمانداران نیز با حضور میدانی، روحیه جهادی و تلاش مستمر، روند خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت دنبال کنند.