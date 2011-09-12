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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۴۲

ارزشهای اساسی در اسلام/

اسلام بر برابری انسانها تأکید دارد

اسلام بر برابری انسانها تأکید دارد

استاد فلسفه دانشگاه تافتس آمریکا با اشاره به اینکه هویتهای دینی در درون خود دارای عناصر و ارزشهای مشترک هستند، گفت: روح کلی حاکم بر ادیان توحیدی از جمله اسلام برابری انسانها با یکدیگر است.

دکتر جودی ازونی استاد فلسفه دانشگاه تافتس آمریکا و فیلسوف زبان معاصر در مورد ارزشهای اساسی در دین اسلام به خبرنگار مهر گفت: دین یکی از عناصری است که افراد در تعیین هویت خود بدان تأکید دارند.

وی افزود: این تأکید بر هویت دینی نوعی تمایز هویتی را با سایر ادیان و آیینها مشخص می‎سازد، اما هویتهای دینی در درون خود دارای عناصر و ارزشهای مشترک هستند.

مؤلف "معرفت و مرجع در علوم تجربی" یادآور شد: ارزشهایی چون عدالت، ریشه کن کردن فقر، صداقت و درستی، پرهیزکاری و صلح از جمله ارزشهای اخلاقی مشترک در ادیان هستند. پیروان ادیان در تعامل با یکدیگر می‌توانند بر همین ارزشها تأکید داشته باشند، در واقع این ارزشها دایره درون گذاری و برون گذاری هویتی ادیان را وسیع می‌کنند.

مؤلف "گفتگو درباره هیچ" یادآور شد: یعنی در اینجا با ارزشهایی روبرو هستیم که جامعه انسانی بر آنها تأکید دارد و ادیان نیز مقوم آنها هستند.

استاد فلسفه تافتس در پایان یادآور شد: در واقع تأکید ادیان توحیدی بر برابری انسانها با یکدیگر است. روح کلی حاکم بر ادیان توحیدی از جمله اسلام برابری انسانها با یکدیگر است.

کد مطلب 1405078

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