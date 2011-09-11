  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

در حمله ای مشکوک؛

سه داوطلب هلال احمر در سوریه زخمی شدند

سه داوطلب هلال احمر در سوریه زخمی شدند

کمیته بین المللی صلیب سرخ از زخمی شدن سه داوطلب خود در سوریه در حمله مشکوک به خودروی امدادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق اعلام کرد در یک حمله مشکوک تیمی از داوطلبان هلال احمر سوریه با آمبولانس خود در حال حمل فردی مجروح به بیمارستانی در محله‌ الحمیدیه در شهر حمص بودند که مجموعا با 31 گلوله مورد حمله قرار گرفتند. بر این اساس در پی زخمی شدن سه مسئول کمک‌ای اولیه  در این حمله، این افراد به بیمارستان منتقل و در آنجا تحت درمان قرار گرفتند.

این حمله که علت و شکل بروز آن مبهم است، در حالی رخ داد که نشان هلال احمر هم بر روی آمبولانس و یونیفورم این مسئولان کمکهای اولیه به روشنی قابل مشاهده بوده است.
 
در همین حال هلال احمر سوریه، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر به طور مشترک از تمام طرفهای درگیر خواستند همه‌ تلاش خود را به کار بندند تا فعالیتهای این سازمانها در زمینه‌ کمک‌رسانی به نیازمندان به روشی کاملا بی‌طرفانه تسهیل شود.
 
آنها همچنین خواستار احترام به آمبولانسها و تاسیسات درمانی و در امان ماندن نیروهای امدادرسان از حملات طرفین درگیری شدند.
کد مطلب 1405132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها