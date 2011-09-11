وب سایت شهید محمد بروجردی راه اندازی می شود

حجت الاسلام محمد باقر محمدی پیام در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شاخص های بارز شهید محمد بروجردی برای اولین بار اقدام به ایجاد و راه اندازی وب سایت شهید بروجردی در فضای سایبر کرده ایم.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد این وب سایت ترویج فرهنگ شهادت و معرفی الگوهای دینی به منظور آشنایی جوانان با این افراد و همچنین الگو پذیری آنها از شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: در این سایت علاقه مندان می توانند با سهولت به دست نوشته ها، خاطرات و مطالب مربوط به شخصیت و زندگی شهید محمد بروجردی دسترسی پیدا کنند.

حجت الاسلام محمدی پیام تصریح کرد: وب سایت شهید محمد بروجردی در یکم مهرماه به مناسبت هفته دفاع مقدس به بهره برداری خواهد رسید.

بنابر این گزارش، شهید محمد بروجردی به سال 1333 ه.ش در روستای "دره گرگ" از توابع شهرستان بروجرد، در خانه‌ای محقر اما مصفا به عشق و نور الهی و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پا به عرصه وجود گذاشت و از زمان نوزادی که آوای حق (اذان و اقامه) در گوشش طنین افکنده بود، خود را برای مبارزه و جهاد با دشمنان خدا آماده کرد.

تلاش مستمر شهید بروجردی در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به عنوان یک نیروی مبارز و سردار آقا امام زمان(عج) در مراحل مختلف قبل و پس از پیروزی ادامه داشته است.

هنگامی که بازگشت حضرت امام خمینی (ره) حتمی شد، محمد به عنوان مسئول حفاظت حضرت امام (ره) از طرف شهید بهشتی و شهید عراقی انتخاب شد و در طول مسیر با عشق و علاقه‌ای قلبی به این کار مبادرت ورزید و در مدرسه رفاه نیز در آن دوران حساس، به عنوان مسئول حفاظت، ایفای نقش کرد.

در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که عوامل داخلی ابرقدرت ها، فتنه و آشوب را در مناطق کردنشین به راه انداختند، با فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر مقابله و سرکوب ضدانقلاب، عازم پاوه شد.

پس از تصویب طرح تشکیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان، مسئولیت این کار از طرف شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی به ایشان سپرده شد.

در تاریخ اول خرداد 1362 در حالی که با عده‌ای دیگر از همرزمانش در مسیر جاده مهاباد، نقده حرکت می‌کردند بر اثر انفجار مین به آرزوی دیرینه‌اش که سال ها در نمازها و نیایش های نیمه شبش از درگاه خداوند می‌طلبید، رسید و شهید شد.