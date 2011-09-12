کودک چهارساله با سقوط از طبقه چهارم جان سالم به در برد

به گزارش خبرنگار مهر، "ایلیا سهمگین" که عصر یکشنبه در تراس آپارتمان محل سکونتش در حال بازی بود، از یکی از نرده های محافظ عبور کرده و سقوط می کند.
این کودک چهارساله پس از سقوط از طبقه چهارم بر سقف یک ماشین پژو206 که در خیابان پارک شده بود می افتد و نجات می یابد.
یک شاهد عینی این حادثه به خبرنگار مهر گفت: هنگامی که کودک از از آن ارتفاع سقوط کرد، چشمانم را بستم و منتظر بودم که صحنه ای دردناک در خیابان ببینم.
وی افزود: اما چند لحظه بعد دیدم که کودک هنگامی که بر سقف ماشین سقوط کرد، همان جا نشست و با گریه مادرش را صدا زد.
پس از این حادثه "ایلیا" به اورژانس بیمارستان یاسوج منتقل می شود اما معاینات پزشکی نشان می دهد که او در صحت و سلامت کامل به سر می برد و این کودک چهارساله پس از یک ساعت بستری از اورژانس مرخص می شود.
مادر این کودک به خبرنگار مهر گفت: پزشکان اورژانس بیمارستان یاسوج از "ایلیا" سی تی اسکن گرفتند و او را سونوگرافی کردند و به ما گفتند که هیچ شکستگی و مشکل دیگری ندارد و می توانید او را مرخص کنید.
با این حال تنها خسارت این حادثه فرورفتگی 80 سانتیمتری سقف پژو 206 بود که صاحب آن به خاطر زنده ماندن "ایلیا" از آن گذشت.
