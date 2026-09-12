به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بر ضرورت پیگیری مستمر مدیران برای جذب اعتبارات و تسهیلات و رفع موانع طرح‌های اشتغال‌زا تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مسائل استان اظهار کرد: نمایندگان ظرفیت بالایی برای دنبال کردن امور در سطح ملی دارند و از ارتباطات مؤثری با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی برخوردارند، بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: از ابتدای فعالیت بر همراهی مدیران با نمایندگان مجلس تأکید داشته‌ام و هر جا برای پیشبرد پروژه‌ها و رفع موانع نیاز به پیگیری در استان یا پایتخت وجود دارد، مدیران باید در کنار نمایندگان باشند و از این ظرفیت به شکل مطلوب بهره بگیرند.

حبیبی با تأکید بر نقش پیگیری در نظام اداری گفت: صرف ارائه درخواست به معنای دریافت اعتبار، تسهیلات یا اجرای پروژه نیست و مدیران باید با پیگیری مستمر، سهم واقعی استان از منابع را جذب کنند.

وی زمان را یکی از عوامل مهم در حوزه سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات به یک سرمایه‌گذار حتی چند ماه زودتر می‌تواند با توجه به شرایط متغیر بازار، آثار متفاوتی نسبت به پرداخت همان منابع در ماه‌های بعد داشته باشد، بنابراین سرعت عمل و جدیت در پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری ضروری است.

استاندار کرمانشاه خواستار تعیین تکلیف تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری شد و گفت: حداکثر تا پایان هفته باید پروژه‌های مشمول این تسهیلات مشخص و جمع‌بندی‌های لازم برای انعقاد تفاهم با بانک‌ها انجام شود.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده از سوی فرمانداران، از دغدغه‌مندی آنان نسبت به مسائل شهرستان‌ها قدردانی کرد و افزود: پیگیری طرح‌ها باید بر پایه اطلاعات کامل و دقیق باشد و شبکه بانکی نیز باید درباره هر پروژه به‌صورت شفاف اعلام کند که امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد یا خیر.

حبیبی تصریح کرد: در صورتی که بانکی امکان پرداخت تسهیلات یک طرح را ندارد، باید دلایل آن را به شکل مستند و مستدل اعلام کند تا دستگاه اجرایی و متقاضی از وضعیت طرح مطلع شوند و منابعی که قابلیت جذب در آن پروژه را ندارند، به طرح‌های دیگر اختصاص یابد.

وی با تأکید بر تعیین تکلیف سریع پروژه‌ها از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید در جلسه آینده شورای هماهنگی بانک‌ها، وضعیت تمام طرح‌ها و پروژه‌های موجود را مشخص کنند. پایان شهریورماه آخرین فرصت برای تعیین تکلیف این طرح‌هاست و در صورت وجود امکان پرداخت، روند پرداخت باید آغاز شود و در غیر این صورت موضوع به دستگاه مربوط و متقاضی اعلام شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به گزارش حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: همیشه پرداخت پول و تسهیلات راهکار حل مشکلات نیست و در برخی موارد، پرداخت منابع بدون بررسی کارشناسی می‌تواند سرمایه‌گذار را با بدهی و مشکلات بیشتری مواجه کند.

وی درباره وضعیت هتل‌های قصرشیرین نیز گفت: باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود که این هتل‌ها با ظرفیت مناسب فعالیت می‌کنند یا خیر و اگر میزان بهره‌برداری از آنها پایین است، باید راهکارهایی مانند تغییر کاربری، تغییر نوع فعالیت، جذب سرمایه‌گذار جدید یا پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گیرد.

حبیبی تأکید کرد: دستگاه‌های مربوط باید پیشنهادهای فنی و کارشناسی خود را درباره این طرح‌ها ارائه کنند تا موضوع در کارگروه اشتغال و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شود.