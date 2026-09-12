به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سنگ‌نوردی سالنی قهرمانی استان بوشهر به میزبانی هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان در سالن ورزشی حجاب بوشهر برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان دختر و پسر و در رشته سنگ‌نوردی سالنی، گرایش سرطناب برگزار شد و در مجموع ۷۰ ورزشکار دختر و ۶۰ ورزشکار پسر از پنج شهرستان استان در آن حضور داشتند.

مسابقات در دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار شد و ورزشکاران در رده‌های مختلف برای کسب رتبه برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برگزاری این رقابت‌ها با هدف مشارکت و حمایت از ورزش تخصصی سنگ‌نوردی، حمایت از علاقه‌مندان این رشته و فراهم‌کردن زمینه آشنایی و آمادگی ورزشکاران برای حضور در مسابقات سطح کشوری و بالاتر انجام شد.

ریاست هیأت داوری بخش دختران بر عهده صفورا سجادیان و ریاست هیأت داوری بخش پسران بر عهده مهدی عسکریان بود.

همچنین عطیه مختاری و صفورا سجادیان به ترتیب به عنوان داور رده‌بند بخش‌های دختران و پسران فعالیت داشتند و مهدی عسکریان، مهسا قلی‌پور، محمدجواد سپهری‌منش و مجتبی محمدعلی‌پور نیز در ترکیب تیم داوری حضور داشتند.

طراحی مسیرهای مسابقه نیز توسط عباس مزبانی به عنوان سرطراح، حسین سرایی به عنوان طراح و سولماز ماهینی و فاضل شریفی به عنوان دستیاران طراح انجام شد.

الهام راشدی مدیر این مسابقات بود و اجرای این رقابت‌ها با همکاری کادر اجرایی شامل مریم ارویس، فروغ عدالت‌طلب، زهرا میرنظامی، شیرین کرمپور، الهام نظری‌فرد، معصومه اکبری، امید شبانکاره، علی دشتی، محمدرضا نوری، پوریا سیاه‌منصوری، امیر حیدری، امیرحسین طاهری‌آزاد و سعید معروفی انجام شد. علیرضا امیریان نیز ناظر این مسابقات بود .

در پایان این رقابت ها و در بخش دختران، در رده نونهالان A، زهرا احمدی از کنگان به مقام نخست رسید، ستایش خلفات از گناوه دوم شد و یاس رئیسی‌نژاد از کنگان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده نونهالان B نیز یاسمین شادکام از بوشهر عنوان قهرمانی را کسب کرد و فاطمه استادزاده و دنیز بحرانی، هر دو از گناوه، به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده نوجوانان D، فاطمه بحرینی از برازجان در جایگاه نخست ایستاد و الهه ملک‌محمدی و سارا افشاری از گناوه به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رده نوجوانان C نیز هستی نعیم‌زاده، نفس دریس و ترمه محمدی، هر سه از گناوه، به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش پسران، در رده نونهالان A، کیان افراسیابی از برازجان قهرمان شد و امیرحسام بحرانی و محمدمهدی دوراهکی از کنگان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رده نونهالان B، سامیار یادگار و هاکان ملک‌محمدی از گناوه به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و فرهام سطحانیان از کنگان سوم شد.در رده نوجوانان D، محمد ملک‌پور از برازجان به مقام نخست رسید، رایان رحیمی و داریوش پورسعید از کنگان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده نوجوانان C نیز سام اعتصامی‌زاده و مهدی زائری از برازجان به ترتیب اول و دوم شدند و امیرعلی ملک‌محمدی از گناوه در جایگاه سوم ایستاد.