هواداران نفت به جذابیت بازی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری شنبه‌شب پس از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در نشست خبری ورزشگاه تختی آبادان اظهار کرد: فکر می‌کنم تماشاگرانی که به ورزشگاه آمدند، ضرر نکردند و بازی جذابی را دیدند.

وی افزود: بازی سختی را بردیم؛ هم شرایط آب‌وهوایی سخت بود و هم شرایط آبادان باعث شده بود بازیکنان صنعت نفت انگیزه زیادی داشته باشند. به هر دو تیم خسته‌نباشید می‌گویم به‌ویژه بازیکنان خودم، البته از آن‌ها گلایه دارم، چون موقعیت‌های بیشتری داشتیم و می‌توانستیم بهتر از این عمل کنیم.

سرمربی چادرملوی اردکان ادامه داد: در دو صحنه که می‌توانست تأثیرگذار و خطرناک باشد، داور از صحنه دور بود. همان‌قدر که موشکافانه صحنه‌ها را برای ما با VAR بررسی می‌کنند، امیدوارم برای احقاق حق ما نیز این بررسی‌ها انجام می‌شد.

اخباری با اشاره به شرایط خاص دو تیم گفت: هر دو تیم شرایط خاص خود را داشتند و هواداران صنعت نفت نیز خیلی به تیمشان کمک کردند. خدا را شکر می‌کنم که برنده شدیم و فکر می‌کنم حقمان بود سه امتیاز کامل را بگیریم.

وی درباره یکی از صحنه‌های مورد اعتراض تیمش تصریح کرد: تیم ما دو بر یک جلو بود و روی بازیکنانم خطایی اتفاق افتاد که پیگیری نشد.