«چهل و یک مجلس» تعزیه و روضه‌ تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در مورد این کتاب گفت: این کتاب نسخه خطی از کتابی با عنوان «چهل و یک مجلس» است که در دوره ناصرالدین شاه و مشخصا سال 1295 قمری توسط کاتبی با نام حسین بن محمد خوانساری کتابت شده که بر اساس آن نسخه‌های تعزیه و روضه را می‌نوشتند و در واقع منبعی برای روضه‌خوانی و تعزیه بوده است.

وی در مورد ویژگی خاص این اثر گفت: عنوان اصلی این کتاب «چهل و یک مجلس تعزیه و روضه» است و موضوع آن شرح تعدادی از غزوه‌های پیامبر اسلام و تطبیق آن با حوادث عاشورا است که نویسنده غزوه‌های پیامبر اکرم (ص) را آورده و بررسی کرده که بین این غزوات و واقعه عاشورا چه شباهت‌ها و تناقض‌هایی وجود داشته است.

این نویسنده ادامه داد: نویسنده این کتاب یک موضوعی را از جنگ‌های صدر اسلام انتخاب کرده و با حادثه‌ای در روز عاشورا مقایسه کرده است. حالا این قیاس یک وقت شباهت دو حادثه و یک وقت هم تضاد و تناقض را می‌رساند.

مرادی نیا هدف از گردآوری این اثر را احیای اقداماتی دانست که شیعیان برای حفظ تاریخ وقایع صدر اسلام و روز عاشورا انجام داده‌اند و افزود: هنر شیعه این بود که نگذاشت واقعه کربلا از بین برود، بلکه هر روز پررنگ‌تر شد و در طول تاریخ بعد از آن، الهام‌بخش حرکت‌های مردمی و اسلامی بوده و هست؛ لذا با این کار خواستم یک مورد از هنرهای شیعه با هدف نشان دادن واقعه کربلا را نشان دهم.

این محقق و پژوهشگر در مورد تطبیق دادن این اثر با کتاب‌ها و اسناد تاریخی گفت: تا آنجایی که می‌توانستم منابع مورد استفاده نویسنده را پیدا کردم و تطبیق دادم ولی بعضی جاها هم پیدا نکردم و ممکن است که نویسنده در آن زمان دسترسی داشته، ولی ما امروز به این منابع دسترسی نداریم.