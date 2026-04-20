  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

استقرار واحد سیار انتقال خون در میدان آیت الله کاشانی کرمانشاه

استقرار واحد سیار انتقال خون در میدان آیت الله کاشانی کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان از استقرار واحد سیار خون‌گیری در میدان آیت الله کاشانی برای دریافت نذر خون مردم در روز سه‌شنبه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اهدای خون و نقش آن در نجات جان بیماران، گفت: تصمیم ساده هر فرد برای اهدای خون می‌تواند جریان زندگی را در رگ‌های نیازمندان تداوم بخشد و امید را به خانواده‌های بسیاری بازگرداند.

وی با تأکید بر مشارکت همیشگی مردم کرمانشاه در طرح‌های انسان‌دوستانه افزود: واحد سیار انتقال خون برای سهولت دسترسی شهروندان، در میدان آیت الله کاشانی و در مجاورت پاساژ ارگ مستقر خواهد شد تا نذر خون مردم عزیز استان دریافت شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه اعلام کرد: این استقرار در روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام می‌شود و انتظار می‌رود همانند دوره‌های گذشته، مردم نوع‌دوست استان با حضور پرشور خود از بیماران نیازمند حمایت کنند.

میرزاده ادامه داد: واحدهای سیار انتقال خون نقش مهمی در افزایش میزان ذخایر خونی دارند و با نزدیک شدن به مراکز پرجمعیت، امکان مشارکت افرادی که فرصت مراجعه به پایگاه‌های ثابت را ندارند فراهم می‌شود.

وی در پایان با یادآوری یک نکته ضروری تأکید کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای اهدای خون الزامی است و از شهروندان درخواست می‌شود با رعایت این مورد، فرایند خون‌گیری را تسهیل کنند.

کد مطلب 6806431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها