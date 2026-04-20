استقرار واحد سیار انتقال خون در میدان آیت الله کاشانی کرمانشاه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اهدای خون و نقش آن در نجات جان بیماران، گفت: تصمیم ساده هر فرد برای اهدای خون میتواند جریان زندگی را در رگهای نیازمندان تداوم بخشد و امید را به خانوادههای بسیاری بازگرداند.
وی با تأکید بر مشارکت همیشگی مردم کرمانشاه در طرحهای انساندوستانه افزود: واحد سیار انتقال خون برای سهولت دسترسی شهروندان، در میدان آیت الله کاشانی و در مجاورت پاساژ ارگ مستقر خواهد شد تا نذر خون مردم عزیز استان دریافت شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه اعلام کرد: این استقرار در روز سهشنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام میشود و انتظار میرود همانند دورههای گذشته، مردم نوعدوست استان با حضور پرشور خود از بیماران نیازمند حمایت کنند.
میرزاده ادامه داد: واحدهای سیار انتقال خون نقش مهمی در افزایش میزان ذخایر خونی دارند و با نزدیک شدن به مراکز پرجمعیت، امکان مشارکت افرادی که فرصت مراجعه به پایگاههای ثابت را ندارند فراهم میشود.
وی در پایان با یادآوری یک نکته ضروری تأکید کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای اهدای خون الزامی است و از شهروندان درخواست میشود با رعایت این مورد، فرایند خونگیری را تسهیل کنند.
نظر شما