تمام امکانات برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه یونولیت بسیج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر دوشنبه با حضور در کارخانه یونولیت گنبدضمن ابراز همدردی با مدیران و سرمایهگذار این واحد تولیدی، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و همافزایی تمامی دستگاهها، این کارخانه در کمترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردد.
وی افزود: تمامی امکانات اقتصادی استان برای حمایت از کارخانه و جلوگیری از تعطیلی آن بسیج شده است.
معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین از مهار کامل آتش توسط تیمهای آتشنشانی خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.
این حادثه که در روز گذشته رخ داد، موجب نگرانیهایی در بین اهالی صنعت و تولید استان شده است، اما با اقدامات سریع تیمهای امدادی و حمایتهای مقامات استانی، امید به بازسازی سریع کارخانه و ادامه فعالیت آن وجود دارد.
