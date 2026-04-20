۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

تمام امکانات برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه یونولیت بسیج شده است

گنبد-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در پی حادثه آتش‌سوزی در کارخانه یونولیت شهرک صنعتی گنبد، گفت: تمام امکانات استان برای حمایت از کارخانه و جلوگیری از تعطیلی آن بسیج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر عصر دوشنبه با حضور در کارخانه یونولیت‌ گنبدضمن ابراز همدردی با مدیران و سرمایه‌گذار این واحد تولیدی، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها، این کارخانه در کمترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردد.

وی افزود: تمامی امکانات اقتصادی استان برای حمایت از کارخانه و جلوگیری از تعطیلی آن بسیج شده است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین از مهار کامل آتش توسط تیم‌های آتش‌نشانی خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

این حادثه که در روز گذشته رخ داد، موجب نگرانی‌هایی در بین اهالی صنعت و تولید استان شده است، اما با اقدامات سریع تیم‌های امدادی و حمایت‌های مقامات استانی، امید به بازسازی سریع کارخانه و ادامه فعالیت آن وجود دارد.

کد مطلب 6806430

