به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیسکل دادگستری استان تهران، در آخرین روز کاری فروردین ۱۴۰۵، به همراه علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند انجام امور قضایی، رسیدگی به پروندهها خصوصا در حوزه جرایم اقتصادی و نحوه ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفت.
در این بازدید، رئیسکل دادگستری استان تهران از ۲۶ شعبه فعال مستقر در این مجتمع شامل شعب بازپرسی، اجرای احکام، اظهار نظر، شعب کیفری ۲ و همچنین شعب دادگاه تجدیدنظر و دادگاه انقلاب تهران مستقر در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی بازدید کرد.
القاصی در حاشیه این بازدید: هدف از این بازدید، قدردانی حضوری از تلاش همکارانی بود که طی ۴۰ شبانه روز بدون وقفه، در محل خدمت حاضر بودند تا کار مردم متوقف نشود و با وجود شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی، رسیدگی به پروندههای حوزه ارزی و تراستیها متوقف نشده و با جدیت در حال انجام است.
وی افزود: پروندههایی که در این ایام به دادسرا وارد شد، بلافاصله و بهطور ویژه به شعب تعیینشده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی که توسط دادستان تهران تعیین شده است، ارجاع و تحقیقات آن آغاز شد و در نتیجه پیگیری و عدم توقف در روند رسیدگیها برخی از پروندههای مهم مرتبط با رفع تعهدات ارزی و تخلفات تراستی در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارند و بهزودی شاهد صدور کیفرخواست و ارسال آنها به دادگاه خواهیم بود که نتایج و اقدامات این پروندهها نیز مطابق روال قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
