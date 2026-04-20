چهره برتر هنر انقلاب اسلامی خوزستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه برترین‌های هنر انقلاب اسلامی در استان خوزستان ویژه سال ۱۴۰۴، از سوی هیأت داوران متشکل از مسئولان و کارشناسانی خبره در آئینی با حضور خانواده شهدا، مسئولان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر معرفی شدند.

در این مراسم « محمد ترک» به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی خوزستان انتخاب و معرفی شد.

همچنین «مهدی سرخیلی» و «حسام حسینی نیا» به عنوان شایسته تقدیر هنر انقلاب بخش مستند سازی برگزیده شدند.

در بخش شعر «حجت الله کفشیری»، روایت پایداری «مهرزاد قوی فکر» چهره‌های شایسته تقدیر هنر انقلاب شناخته شدند.

همچنین در بخش میدان دار که برای اولین بار در هنر انقلاب اسلامی دیده شده است «امید مدحج» شایسته تقدیر شناخته شد که تکه ای از لباس شهید هادی استاد به وی اهداء شد.