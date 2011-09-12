صنعت چاپ جایگاه اصلی خود را در جامعه پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فراش شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه صنعت چاپ استان کردستان افزود: یکی از محورهای توسعه یافتگی هر کشوری بحث فرهنگی است و زمانی یک کشور به توسعه یافتگی دست می یابد که همه اقشار جامعه به خدمات و کالاهای فرهنگی دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به تاثیر صنعت چاپ در اشتغال عنوان کرد: اگر صنعت چاپ به جایگاه اصلی خود در جامعه برسد می تواند بر اشتغالزایی، گسترش مالی مناسب و توسعه اقتصادی تاثیر مناسبی گذاشته و در کنار این مهم باعث پیشرفت روز افزون کشور می شود.

سرپرست دفتر امور چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های صنعت چاپ می توانند به تبیین صنعت چاپ کمک بسیاری کند ولی برای رسیدن به مهم باید مسئولان توجه لازم را به این حوزه داشته باشند.

فراش عنوان کرد: طی چند سال اخیر اقداماتی خوبی برای حمایت از صنعت چاپ صورت گرفته است ولی بیشتر متوجه مرکز بوده است و استانها را تحت تاثیر قرار نداده است و در امر آموزش صنعت چاپ تاکنون شاهد حرکت جدی از سوی استان نبودیم

وی افزود: در راستای تقویت اساتید این حرفه در هفته آینده 14 نفر از آنها برای یک دوره آموزش تکمیلی و تخصصی به کشور آلمان اعزام می شوند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات چاپ افزود: این مسابقه هر سال در تهران برگزار می شود ولی خیلی از استانها چون فکر می کنند نمی توانند رقابت جدی با مرکز داشته باشند در این مسابقه شرکت نمی کنند و به همین دلیل طی برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری این مسابقات در دو مرحله استانی و سراسری برگزار می شود.

سرپرست دفتر امور چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار داشت: هدف ازبرگزاری این مسابقات ایجاد رقابت جدی و ارتقای سطح کمی و کیفی صنعت چاپ است.

فراش عنوان کرد: انتظار می رود با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کردستان و قشر جوان و تحصیل کرده این صنعت از پیشرفت کمی و کیفی خوبی برخوردار شود و بتواند نیازهای صنعت چاپ استان کردستان را تامین کند.