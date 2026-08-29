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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۹

آیین سنتی نعت‌خوانی در روستاهای سراوان؛روایت ارادت مردم به پیامبر رحمت

آیین سنتی نعت‌خوانی در روستاهای سراوان؛روایت ارادت مردم به پیامبر رحمت

سراوان- همزمان با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، آیین سنتی نعت‌خوانی و مدح پیامبر(ص) در روستاهای شهرستان سراوان برگزار می‌شود؛ سنتی که نسل‌به‌نسل حفظ شده و همچنان حال‌وهوای اصیل خود را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع‌الاول در فرهنگ مردم جنوب شرق کشور، ماه شادی و ابراز ارادت به پیامبر اسلام(ص) است و مردم روستاهای سراوان نیز با برگزاری آیین‌های سنتی، این ایام را گرامی می‌دارند.

یکی از این آیین‌ها، نعت‌خوانی و مدح حضرت محمد مصطفی(ص) است که از دوازدهم ربیع‌الاول آغاز می‌شود و در طول این ماه، در روستاهای مختلف منطقه برگزار می‌شود.

نعت‌خوانی؛ آیینی با حضور و مشارکت مردم

آیین سنتی نعت‌خوانی در روستاهای سراوان؛روایت ارادت مردم به پیامبر رحمت

در این مراسم، اهالی با پوشیدن لباس‌های نو و حضور در محافل نعت‌خوانی، اشعار و نعت‌هایی در وصف پیامبر اکرم(ص) می‌خوانند و ارادت خود را به پیامبر رحمت و مهربانی ابراز می‌کنند.

مشارکت خودجوش مردم از ویژگی‌های اصلی این آیین است؛ مراسمی که در فضایی صمیمی برگزار می‌شود و فرصتی برای گردهمایی اهالی، دیدار خانواده‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی فراهم می‌کند.

نذری برای نیازمندان؛ جلوه‌ای از همدلی

تهیه و توزیع نذورات نیز بخش دیگری از این سنت است. اهالی روستا متناسب با توان خود نذری تهیه و پس از مراسم میان خانواده‌های نیازمند و افراد کم‌برخوردار توزیع می‌کنند.

این سنت در کنار جنبه مذهبی، جلوه‌ای از نوع‌دوستی و همدلی اجتماعی مردم منطقه است و مشارکت اقشار مختلف در کمک به نیازمندان را تقویت می‌کند.

سنتی که نسل به نسل زنده مانده است

آیین سنتی نعت‌خوانی در روستاهای سراوان؛روایت ارادت مردم به پیامبر رحمت

نعت‌خوانی در روستاهای سراوان تنها یک مراسم مناسبتی نیست، بلکه بخشی از میراث معنوی مردم منطقه محسوب می‌شود. بزرگ‌ترها آداب و شیوه برگزاری آن را به نسل‌های جوان منتقل کرده‌اند و حضور کودکان و نوجوانان در کنار بزرگان، به تداوم این سنت کمک کرده است.

مردم منطقه همچنین این آیین را فرصتی برای یادآوری آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) همچون مهربانی، برادری، کمک به نیازمندان و حفظ وحدت و انسجام اسلامی می‌دانند.

آیین سنتی نعت‌خوانی در روستاهای ناهیچ، دهک، هیرآباد، قلعه ماشکید، کلپورگان و هوشک سراوان، هر سال با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول برگزار می‌شود و همچنان به عنوان بخشی از فرهنگ و میراث معنوی مردم منطقه، جایگاه خود را حفظ کرده است.

کد مطلب 6930840

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