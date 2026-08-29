سانحه رانندگی در جاسک ۲ مصدوم بر جای گذاشت

محمود پابرجا صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه رانندگی در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک و در محدوده روستای بونجی در غرب این شهرستان رخ داد.

وی افزود: در این سانحه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که موتورسیکلت دارای دو راکب بود و هر دو نفر در این حادثه مصدوم شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک، ادامه داد: پس از وقوع حادثه مصدومان توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شدند.

پابرجا، بیان کرد: با توجه به نیاز مصدومان به دریافت خدمات تخصصی هر دو نفر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به مرکز استان و بندرعباس منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان و علت وقوع این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان و موتورسواران خواست با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی به ویژه کلاه ایمنی و پرهیز از حرکات پرخطر از بروز حوادث رانندگی و خسارات ناشی از آن پیشگیری کنند.