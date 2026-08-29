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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۸

سانحه رانندگی در جاسک ۲ مصدوم بر جای گذاشت

سانحه رانندگی در جاسک ۲ مصدوم بر جای گذاشت

جاسک - مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک از مصدومیت دو نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با موتورسیکلت در محدوده روستای بونجی این شهرستان خبر داد.

محمود پابرجا صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه رانندگی در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک و در محدوده روستای بونجی در غرب این شهرستان رخ داد.

وی افزود: در این سانحه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که موتورسیکلت دارای دو راکب بود و هر دو نفر در این حادثه مصدوم شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک، ادامه داد: پس از وقوع حادثه مصدومان توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شدند.

پابرجا، بیان کرد: با توجه به نیاز مصدومان به دریافت خدمات تخصصی هر دو نفر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به مرکز استان و بندرعباس منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان و علت وقوع این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان و موتورسواران خواست با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی به ویژه کلاه ایمنی و پرهیز از حرکات پرخطر از بروز حوادث رانندگی و خسارات ناشی از آن پیشگیری کنند.

کد مطلب 6930787

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