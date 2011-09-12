بیمارستان صحرایی در شرق تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان صحرایی شهید رهنمون توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ و در جهت ارتقای خدمت رسانی به مناطق محروم و بیماریابی در منطقه قیامدشت آغاز به کار کرد.

بنا بر این گزارش در این بیمارستان برای نخستین بار دستگاه ماموگرافی دیجیتال پرتابل برای غربالگری سرطان سینه به کار گرفته می شود.

بیمارستانهای صحرایی یکی از راهکارهای اثربخش در محرومیت زدایی و خدمت رسانی به نیازمندان در مناطق کمتر برخوردار به خصوص در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه برپا می شود.

در این مراسم علاوه بر وزیر بهداشت و استاندار تهران، معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ نیز حضور داشتند.