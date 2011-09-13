اتفاقاتی که احترام رادر کاراته از بین برده است/ اتحاد و همدلی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته ایران دوران حاشیه و استرس را در طول چند سال اخیر کم نداشته و این موضوع باعث شده دلسوازن کاراته از آن دوری کنند. حواشی که باعث به خطر افتادن جایگاه بالای قدیمی ترین رشته رزمی ایران شده است.

شکایت نایب رئیس پیشین فدراسیون از پناهی و رسانه ای شدن این موضوع را باید سرآغاز مشکلات اخیر کاراته دانست. مشکلاتی که باعث شد توان و فکر فدراسیون به جای پرداختن به مسائل داخلی صرف رفع همین مشکل به ظاهر کوچک شود. مشکلی که از ابتدا با آن اصولی برخورد نشد و در نهایت به جایی رسید که همه مشکلات را تحت شعاع قرار داد و پادرمیانی بزرگان کاراته نیز باعث رفع آن نشد.

از سوی دیگر مشکلات مالی فدراسیون و برگزاری نامنظم اردوهای تیم ملی، مسائل مربوط به اعزام تیم های تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا در چین، تغییر نایب رئیس بانوان و حواشی مربوط به آن، برکناری یا استعفای کادر فنی تیم امید و در پی آن انصراف شش عضو اردو نشین این تیم، برکناری نایب رئیس آقایان و .. همه و همه حواشی بود که در چند روز اخیر کاراته را به نقطه اضطراب رساند.

برخی ازنزدیکان و به قولی مخالفان فدراسیون کاراته کار پناهی را در این فدراسیون تمام شده می دانند و برخی نیز پا را از این فراتر گذاشته و کادر مدیریت جدیدی را نیز برای این فدراسیون معرفی کردند. اما تجربه نشان داده که تصمیم گیرندگان ورزش کشور هیچگاه بی گدار به آب نزده و با چند انتقاد و استعفا دست به برکناری و تغییر مدیریت در یک فدراسیون نخواهند زد. در کاراته هم ثابت شده که تغییرات متوالی رئیس مفید واقع نشده و حواشی نه تنها رفع نشده که بیشتر هم شده است. البته در مورد حضور آهی به عنوان سرپرست باید استثناء قائل شد ولی با تغییر رئیس، کاراته دور تسلسل می زند و حواشی با کمی تغییرات دوباره تکرار می شود.

این درست که شایعه کنار گذاشتن پناهی مدتهاست نقل محافل کاراته است و این امکان هم وجود دارد که خیلی زود عملی شود ولی نباید از برخی شیطنت ها به سادگی گذشت. شیطنت‌هایی که بیشتر به فکر تحقق منافع شخصی متولیان آن است.

نگاه دیگر به این قضیه اصالت و قداست کاراته است که چند سالی است از سوی متولیان آن نادیده گرفته می شود. اصالتی که از احترام به یکدیگر، اخلاق و تواضع نشات می گیرد و این روزها کمتر احترامی در گفتگوها و مصاحبه ها دیده می شود. کاراته ایران چند سالی است به جای حرکت در مسیر پیشرفت سرگرم رسیدگی به مشکلات داخلی است. آذربایجان، صربستان و ... روی نقشه کاراته دنیا جایی نداشتند که اکنون از کاراته اصیل و با ریشه ایران سبقت گرفته و سکوهای جهانی را تصاحب کرده اند

ذکر یک نکته الزامی است و آن اینکه برای این کاراته که اکنون در اختیار مسئولان است زحمات زیادی کشیده است. اساتید بزرگی چون ناظریان ، اکرامی ، سلیمی ، اسماعیلی ، و.... سالها برای ساختن این رشته تلاش کرده و عمر خود را پای آن گذرانده اند و قرار نیست با چند تصمیم عجولانه و تنها برای رسیدن به اهداف شخصی باعث از بین رفتن تمام آن زحمات و تلاش شوید.

حبیب الله ناظریان در مورد مسائل اخیر کاراته به خبرنگار مهر گفت: فکر نمی کنم مشکلات اخیر کاراته آنقدر حاد باشد که نتوانیم دور هم نشسته و در مورد آن صحبت کنیم که حل شود. ما همگی دارای عقل و خرد هستیم و باید با دقت نظر بیشتر در مورد امور خود تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: رسانه ای شدن برخی مسائل به صلاح کاراته نیست. همه دوستان و افراد در کاراته زحمت می کشند و باید این زحمات را قدردان باشیم. ولی حضور اعضای تیم امید در وزارت ورزش به نشانه اعتراض کار قشنگی نبود.

رئیس پیشین فدراسیون کاراته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پناهی به عنوان مرد اول کاراته ایران باید اعضای تیم امید و کادر فنی آن را پدرانه دور خود جمع می کرد و نظرات آنها می شنید. اگر جایی نیاز به اصلاح داشت، انجام می شد و اگر هم کمک لازم بود ، کمک می کرد. اگر هم حرف آنها حق بود که تابع نظر اعضای تیم می شد. شاید لازم باشد که برخی مسائل را به دیده اغماض نگاه کنیم.

ناظریان در بخش دیگری از سخنان خود با خبرنگار مهر افزود: به جای آنکه در کاراته حاشیه پردازی کنیم. باید وقت و توان خود را صرف بالابردن توان فنی و علمی مربیان وداوران خود کنیم. چرا باید کشورهای دیگر روز به روز پیشرفت کنند ولی ما به فکر پرداختن به حواشی باشیم. پتانسیل بالایی در کاراته داریم که از آن به خوبی استفاده نمی شود و متاسانه از غافله پیشرفت عقب افتاده ایم.

روز گذشته اعضای تیم امید که تحت تاثیر برخی مسائل شده بودند روانه وزارت ورزش شدند تا با سجادی دیدار کنند. هر چند موفق به انجام این ملاقات نشدند ولی نکته مهم اینکه این شش کاراته کا تنها به وزارت ورزش رفتند و هیچ کدام از مربیان مستعفی و یا برکنار شده آنها را همراهی نکردند. به عبارتی آنها که این جوانان با آتیه را تحت تاثیر خود قراردادند آنها را تنها روانه میدان کرده و خود بیرون نشستند.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره شود نوع انتقادها در روزهای اخیر است. مرحوم شاطرزاده وقتی منتقد بود برای کاراته انتقاد می کرد و هیچگاه منافع شخصی را مدنظر قرار نمی داد. قرار نیست امروز که صاحب جایگاه هستیم تعریف کنیم و فردا که جایگاه ما لرزان شد و یا آن را از دست دادیم به یاد مشکلات افتاده و انتقاد کنیم.