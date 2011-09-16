70 درصد جمعیت گیلان مشمول دریافت سهام عدالت شدند

ابوالقاسم نوری در گفتگو با مهر افزود: تاکنون 44 میلیون و 800 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت در کشور شناسایی شده اند که از این میزان دریافت کننده سهام عدالت یک میلیون و 831 هزارو 780 نفر مربوط به استان گیلان است.

وی با بیان اینکه تاکنون 92.7 درصد مشمولان دریافت سهام عدالت گیلان ثبت نام کرده اند، اظهارداشت: مبلغ سهام واگذار شده برای این تعداد 15 هزار و 645 میلیارد ریال بوده است.

رئیس امور اقتصاد و دارایی گیلان با اشاره به اینکه سود سهام عدالت سال های 1385 و 1386 به طور کامل پرداخت شده است، گفت: در این مدت مبلغ پرداخت شده 521 میلیارد و 700 میلیون ریال به ازای هر نفر 400 هزار ریال بوده است.

وی ادامه داد: مددجویان نهادهای حمایتی، رزمندگان بدون شغل، روستائیان و عشایر، شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری، خبرنگاران و روزنامه نگاران، ایثارگران، زنان کارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و حسینیه ها، کارکنان ستادهای نماز جمعه و بیماران خاص از جمله گروه های مشمول دریافت سهام عدالت در استان هستند.

نوری در ارتباط با وضعیت رسیدگی به نامه های مردمی در سفر ریاست جمهوری به گیلان اشاره کرد و گفت: رسیدگی به نامه های مردمی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سفرهای هیئت دولت به استان از فعالیت های این سازمان است.

وی با بیان اینکه در سفر اول 66 هزار نامه مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود 97 درصد آن تحقق یافت، ادامه داد: از یکصد هزار و 300 نامه رسیده دردور دوم سفرهای هیئت دولت به گیلان تاکنون 67 هزار مورد انجام و بقیه در دست انجام است.

رئیس اقتصاد و دارایی گیلان یادآورشد: هشت هزار نامه از 73 هزار نامه رسیده در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به گیلان تاکنون رسیدگی و بقیه نیز در دست انجام است.