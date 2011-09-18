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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

جلالی:

ارائه اطلاعات واقعی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ضروری است

ارائه اطلاعات واقعی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ضروری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری سیستان و بلوچستان گفت: اطلاعات جمع آوری شده در قالب سرشماری از مردم ملاک برنامه‌ریزی‌ های کشور قرار خواهد گرفت بر این اساس ضروریست مردم اطلاعات واقعی را ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جلالی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سرشماری سیستان و بلوچستان با درخواست از مردم برای همکاری با ماموران طرح سرشماری اظهار داشت: ارائه اطلاعات دقیق خانوارها به ماموران طرح سرشماری نفوس و مسکن، باعث برنامه ریزی بهینه می شود.

وی گفت: هفتمین مرحله سرشماری نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور از دوم آبان ماه به مدت 20 روز در استان انجام می شود.

وی افزود: انجام این سرشماری همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد.

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: همایش سرشماری نفوس و مسکن با حضور مدیران آمار و اطلاعات و آمارگیران با هدف اطلاع رسانی و بررسی چالش ها و ارائه راهکارها در حال برگزاری است.

وی گفت: انجام سرشماری دقیق و برنامه ریزی بر اساس اطلاعات حاصل از آمار سرشماری ها، آینده ای روشن برای ایران اسلامی رقم می زند.

وی افزود: سرشماری امسال سیستان و بلوچستان باید با ضریب اطمینان بالا و نزدیک به 100 درصد اجرا شود.

جلالی اظهار داشت: سه هزار نفر عوامل اجرایی و ستادی آمارگیری نفوس و مسکن را در استان به عهده دارند که از این تعداد یک هزار و 600 نفر آمارگیر هستند.

وی گفت: آمارگیران پس از طی دوره های آموزشی در نقاط مختلف شهری، روستایی و عشایرنشین سیستان و بلوچستان ماموریت خود را انجام می دهند.

کد مطلب 1410720

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