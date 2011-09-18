ارائه اطلاعات واقعی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جلالی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی سرشماری سیستان و بلوچستان با درخواست از مردم برای همکاری با ماموران طرح سرشماری اظهار داشت: ارائه اطلاعات دقیق خانوارها به ماموران طرح سرشماری نفوس و مسکن، باعث برنامه ریزی بهینه می شود.

وی گفت: هفتمین مرحله سرشماری نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور از دوم آبان ماه به مدت 20 روز در استان انجام می شود.

وی افزود: انجام این سرشماری همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد.

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: همایش سرشماری نفوس و مسکن با حضور مدیران آمار و اطلاعات و آمارگیران با هدف اطلاع رسانی و بررسی چالش ها و ارائه راهکارها در حال برگزاری است.

وی گفت: انجام سرشماری دقیق و برنامه ریزی بر اساس اطلاعات حاصل از آمار سرشماری ها، آینده ای روشن برای ایران اسلامی رقم می زند.

وی افزود: سرشماری امسال سیستان و بلوچستان باید با ضریب اطمینان بالا و نزدیک به 100 درصد اجرا شود.

جلالی اظهار داشت: سه هزار نفر عوامل اجرایی و ستادی آمارگیری نفوس و مسکن را در استان به عهده دارند که از این تعداد یک هزار و 600 نفر آمارگیر هستند.

وی گفت: آمارگیران پس از طی دوره های آموزشی در نقاط مختلف شهری، روستایی و عشایرنشین سیستان و بلوچستان ماموریت خود را انجام می دهند.