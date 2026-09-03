سرشماری مسکن بویراحمددر شهر گرفتار چالش مالی و در روستاها با خلأ آماری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن، با اشاره به چالش‌های پیش روی اجرای این طرح اظهار کرد: برنامه اولیه ما بر اجرای طرح در شهر یاسوج متمرکز بود، اما در ادامه با چالش‌های مالی و اعتباری مواجه شدیم.

وی افزود: قراردادهایی با دهیاران و شهرداران منعقد شده و بخشی از اقدامات نیز انجام گرفته است، اما به دلیل بدهی‌ها و مشکلات مالی، شهرداری‌ها این موضوع را از اولویت‌های خود خارج کرده و ادامه کار با مشکل مواجه شده است.

فرماندار بویراحمد با اشاره به مسائل موجود در مناطق روستایی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما، وضعیت روستاهای دارای سکنه است که برای آنها نیازمند اطلاعات و آمار دقیق هستیم.

وی ادامه داد: در روستاهای بومی و ایرانی، موضوع نام‌گذاری در حال انجام است، اما در بسیاری از این نقاط، مبنای آماری مشخص و دقیقی در اختیار نداریم.

بهشتی با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار نفر در نقاط مختلف پراکنده هستند، گفت: این میزان جمعیت معادل جمعیت یکی از شهرستان‌های استان است و باید مشخص باشد اگر این افراد در آینده جابه‌جا یا مهاجرت کنند، اطلاعات مربوط به جابه‌جایی و کوچ آنها چگونه در نظام آماری کشور ثبت خواهد شد.

وی بر ضرورت تکمیل و جامع‌تر شدن فرآیند آمارگیری تأکید کرد و گفت: ای کاش آمارگیری به صورت جامع انجام می‌شد و در کنار سرشماری نفوس و مسکن، حوزه‌های عشایری و کشاورزی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.

فرماندار بویراحمد اضافه کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه یک‌بار برای همیشه با تکیه بر داده‌های علمی و دقیق، اطلاعات آماری قابل اتکایی در اختیار مدیران قرار دهد، بخش قابل توجهی از مشکلات برنامه‌ریزی برطرف و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کارآمدتر خواهد شد.