36 میلیون دام مازاد بر مرتع در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز گرشاسبی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای طرح "معیشت جایگزین" تلاش می شود سالانه سه میلیون دام مازاد از مراتع کم شود.

وی بیان کرد: سالانه 10 میلیون تن علوفه مرتعی در کشور تولید می شود که این میزان امسال به 10.5 میلیون تن افزایش یافت.

گرشاسبی همچنین از ایجاد صندوق حمایت از عرصه های منابع طبیعی خبرداد و افزود: این صندوق به صورت پایلوت در دو استان کرمانشاه و فارس، برای تقویت منابع طبیعی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری فراهم شده است.

معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین از در دست اجرا بودن طرح صیانت از زاگرس با اعتبار 120 میلیارد ریال خبر داد و افزود: جایگزین کردن اقتصاد بهره برداران این منطقه و مشارکت آنان در طرح های اقتصادی نظیر تولید گیاهان دارویی از برنامه های این طرح است.

گرشاسبی یادآور شد: در صورت اجرای طرح های صیانت از حوزه زاگرس میزان صادرات گیاهان دارویی افزایش چشمگیری خواهد یافت.



