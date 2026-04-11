توسعه شترپروری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هم‌زمان با آغاز فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان در سال ۱۴۰۵، اجرای طرح ملی «تحلیل راهبردی توسعه پرورش شتر در مراتع خشک و نیمه‌خشک کشور» در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح با مشارکت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و در 5 استان سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و قم اجرا می‌شود و هدف آن بررسی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های توسعه پرورش شتر به‌عنوان یکی از دام‌های سازگار با شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک کشور است.

در همین زمینه، رئیس گروه اقتصادی–اجتماعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان و مجری مسئول طرح، با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش پایداری نظام دامپروری کشور در مواجهه با خشکسالی و کم‌آبی طراحی شده و تمرکز اصلی آن بر حفاظت از مراتع و بهبود معیشت بهره‌برداران در مناطق خشک و نیمه‌خشک است.

وی افزود: در چارچوب اجرای این طرح، مطالعات میدانی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با بهره‌برداران و تحلیل داده‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در حال انجام است تا تصویری جامع از وضعیت فعلی و ظرفیت‌های توسعه شترپروری در کشور ارائه شود.

به گفته وی، تیم پژوهشی متشکل از کارشناسان اقتصادی–اجتماعی، متخصصان کشاورزی و کارشناسان منابع طبیعی با حضور در مناطق مختلف استان سمنان، ضمن گفت‌وگو با بهره‌برداران، به بررسی مزیت‌های این فعالیت از جمله مصرف پایین آب و خوراک و همچنین ارزیابی شاخص‌های اقتصادی پرورش شتر پرداخته‌اند.

هدف نهایی این طرح تدوین یک مدل راهبردی جامع برای توسعه پایدار پرورش شتر در شرایط تغییرات اقلیمی است؛ مدلی که بتواند به‌عنوان مبنایی علمی برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی در حوزه دامپروری و مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، پس از جمع‌بندی نتایج مطالعات، گزارش‌های فصلی و گزارش نهایی طرح منتشر خواهد شد و همچنین توصیه‌های سیاستی مبتنی بر شواهد برای حفاظت از مراتع، افزایش سودآوری شترپروری و ارتقای مدیریت منابع آب و تغذیه شتر به همراه برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بهره‌برداران ارائه می‌شود.