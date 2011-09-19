به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز دوشنبه با برگزاری دیدار تیمهای ایران و مالزی وارد مرحله دوم شد. این دیدار که از گروه E و در شهر ووهان چین برگزار شد در پایان چهار کوارتر با برتری 121 بر 36 ملیپوشان کشورمان به پایان رسید.
شاگردان "وسلین ماتیچ" در هر چهار کوارتر این بازی به ترتیب با نتایج (34 بر 14)، (22 بر 9)، (35 بر 5) و (30 بر 8) حریف خود را از پیش رو برداشتند. تیم ملی بسکتبال ایران با کسب این پیروزی مجموع امتیازات خود را با 6 رساند و جایگاهش را در صدر جدول ردهبندی تثبیت کرد.
روز نخست مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه E
* لبنان - چین تایپه
* کره جنوبی ازبکستان
* اردن- فیلیپین
* ژاپن- امارات
* سوریه - چین
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