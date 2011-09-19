به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز دوشنبه با برگزاری دیدار تیم‎های ایران و مالزی وارد مرحله دوم شد. این دیدار که از گروه E و در شهر ووهان چین برگزار شد در پایان چهار کوارتر با برتری 121 بر 36 ملی‏پوشان کشورمان به پایان رسید.

شاگردان "وسلین ماتیچ" در هر چهار کوارتر این بازی به ترتیب با نتایج (34 بر 14)، (22 بر 9)، (35 بر 5) و (30 بر 8) حریف خود را از پیش رو برداشتند. تیم ملی بسکتبال ایران با کسب این پیروزی مجموع امتیازات خود را با 6 رساند و جایگاهش را در صدر جدول رده‎بندی تثبیت کرد.

روز نخست مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‎شود:

گروه E

* لبنان - چین تایپه

* کره جنوبی ازبکستان

گروه F

* اردن- فیلیپین

* ژاپن- امارات

* سوریه - چین

در ادامه دیدارهای مرحله دوم رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تیم ملی بسکتبال ایران فردا سه شنبه به مصاف لبنان می‌رود سپس با کره‎جنوبی دیدار خواهد کرد.