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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و یکمین شب مقاومت و همدلی

تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و یکمین شب مقاومت و همدلی

یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و یکمین شب مقاومت و همدلی برگزار شد.

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کد مطلب 6992046

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