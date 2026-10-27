https://mehrnews.com/x3ds8Q ۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ کد مطلب 6992046 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و یکمین شب مقاومت و همدلی یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و یکمین شب مقاومت و همدلی برگزار شد. دریافت 148 MB کد مطلب 6992046 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
نظر شما