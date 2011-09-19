به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری ظهر دوشنبه در جلسه ستادی این نهاد با اشاره به بیشترین تعداد حامیان در ادارات گفت: کارکنان سخاوتمند ادارات صنایع و معادن سرپرستی از 38 یتیم، بنیاد مسکن کفالت 31 یتیم و اداره کل راه و ترابری حمایت از 43 یتیم بیشترین حامیان را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: علاوه بر آن، کارکنان نیکوکار سازمان تامین اجتماعی، سازمان اقتصاد و دارایی و شرکت نفت سرپرستی از ایتام تحت حمایت این نهاد را عهده دار شده اند.

حاجی اکبری اظهار داشت: کارکنان و پرسنل سپاه نینوای استان ، شرکت گاز و اداره کل دادگستری استان و ادارات ذکر شده بالاترین آمار حمایت از ایتام کمیته امداد را داراست.



18 هزار کودک یتیم تحت پوشش امداد گلستان است.