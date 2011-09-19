ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر درباره جلسه امروز دوشنبه کمیسیون اقتصادی که در زمینه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه خبر سوء استفاده 3 هزار میلیاردی زمان تعطیلات مجلس منتشر شد، تک تک نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری کردند.

وی افزود: در حال حاضر نیز اولویت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی بازگرداندن پولهای خارج شده از بانکها است، همچنین پولهایی نیز که هزینه شده است، باید بازگردانده شود.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تأکید برخورد جدی با متخلفان و ریشه یابی پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، یاددآور شد: روز گذشته نیز مجلس از برخی مسئولان نظیر مدیران عامل بانکها، دیوان محاسبات کشور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دعوت کرد تا برای بررسی دقیق در مجلس حضور یابند.



900 میلیارد تومان از اختلاس بزرگ برگردانده شد





فتحی پور اظهارداشت: براساس اعلام مسئولان، رقم دقیق سوء استفاده مالی 2 هزار و 876 میلیارد تومان است که از این مبلغ، 900 میلیارد تومان آن به بانکها برگردانده شده است.



وی درباره ال سی هایی که برای گروه امیر منصور آریا صادر شده است، گفت: 200 میلیارد تومان از ال سی هایی که برای گروه امیر منصور آریا در بانک صادرات شعبه فولاد خوزستان صادر شده است، براساس گزارشات و اسناد مشکلی ندارد.



فتحی پور بیان کرد: براساس صحبت مسئولان بانک صادرات، ال سی های مورد نظر در چارچوب قوانین بانک صادر شده است و ما نیز با توجه به مستندات آن را تأیید کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس بررسی های به عمل آمده، باقی مانده مبلغ سوء استفاده شده 1 هزار و 760 میلیارد تومان است.



وی ادامه داد: اموال تمامی افرادی که به نوعی در این پرونده دخیل بودند، شناسایی و بلوکه شده است و دستگاه قضایی به جد آن را پیگیری می کند.

فتحی پور گفت: گشایش ال سی های صوری از طریق جعل اسناد و دریافت تسهیلات شکلی از این فساد بوده است. در این زمینه قوه قضائیه با بررسی شکل جرم و تخلف صورت گرفته باید برخورد قاطع کند.

5 بانک درگیر اختلاس



وی درباره بانکهایی که به نوعی با این پرونده درگیر شده اند، اعلام کرد: بانکهای ملی، سپه، صادرات، سامان و پارسیان هر کدام با این پرونده درگیر شده اند.

فتحی پور افزود: 117 میلیارد اعتبار به گروه امیر منصور آریا بابت شرکتهای تولیدی از سوی یکی از بانکها پرداخت شده است، ضمن اینکه بانک سامان 450 میلیارد تومان در قالب ال سی و ارائه تسهیلات، بانک سپه 60 میلیارد تومان در قالب ال سی همکاری داشته اند.

وی تصریح کرد: بانک ملی نیز در رابطه با مابقی مبلغ که در حدود 2 هزار و 150 میلیارد تومان است، در قالب ال سی همکاری داشته اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به قیمت بالای تنزیل، بانکها به دلیل بی دقتی و افتادن به ورطه رقابت بانکی به این حادثه دچار شده اند.

200 میلیارد تومان پذیره نویسی بانک آریا بلوکه شد





فتحی پور بیان کرد: پذیره نویسی بانک آریا به مبلغ 200 میلیارد تومان در بانک ملت انجام شده بود که از سوی بانک مرکزی بلوکه شده است.

وی گفت: شگرد این گروه در قالب تشکیل شرکتهای تولیدی بوده که با استفاده از ال سی های صوری و با استفاده از فضای طرح حمایت از تولید، سعی کردند دستورات حمایتی را برای خود استفاده کنند.



فتحی پور افزود: به ملت شریف ایران اطمینان می دهم مجلس شورای اسلامی در ریشه یابی و برخورد با فساد بسیار قاطع است و در برخورد با مباشران و عاملان این فساد در هر رده یا مقامی با جدیت عمل خواهد کرد.