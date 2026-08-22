امنیت پایدار در گرو همکاری مردم با پلیس است

سردار جواد تقوی در حاشیه تجمع شبانه مرزداران غیور بیله سوار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم درتجمعات شبانه اظهار کرد: مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان بیله سوار، که همواره به عنوان مرزبانان حقیقی این سرزمین علوی شناخته شده اند، در تمام عرصه ها حضوری پرشور داشته اند.

وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با پشتیبانی کم نظیر خود، حماسه آفریدند و امروز نیز با لبیک به فرمان ولی خویش، در این تجمعات شبانه، ۱۷۵ شبانه روز است که میدان را خالی نکرده اند. امید که با این همت والا و عنایت الهی، همچون دوران دفاع مقدس و از آغاز نهضت، در صحنه باقی بمانند و همواره پاسدار آرمانهای نظام و رهبری باشند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: امنیت، تنها به نبود جرم و ناامنی خلاصه نمی شود؛ بلکه زمانی تحقق می یابد که هر فرد در خانه، محیط کار و جامعه، بدون دغدغه و با آرامش خاطر به فعالیت بپردازد و احساس امنیت کند. البته برای پایداری امنیت، همکاری و همراهی مردم با پلیس نقشی اساسی دارد. اگر این همبستگی وجود داشته باشد، امنیت پایدار و واقعی در جامعه جاری خواهد شد.